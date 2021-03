Sie haben die Ideen, wir die Geschäftsräume

-Werbung- Ladenlokal an der Fußgängerzone von Herten (NRW) für Feinkost mit Imbiss, Vorbereitungsküche, Kühlraum, Küche, großer Laden in guter Lage sucht innovativen Betreiber mit coolem Konzept

Der Laden wurde vorher von einem Fleischer genutzt. Hier wurden Wurst- und Fleischwaren verkauft, sowie ein Imbisslokal betrieben.

Heute könnte hier ein türkisches oder arabisches Lebensmittelgeschäft mit Feinkost und Imbiss entstehen. Oder? Was wäre denn Ihre Idee?

10 m Schaufensterfront – 90 qm Laden und 82 qm Nebenräume in 1A Lage



















Sitzen im Ladenlokal an der Fußgängerzone von Herten bald Ihre Gäste? Aber wie wird es dann aussehen? Sie können sofort anfangen zu gestalten!

Das Geschäft befindet sich in der Antoniusstrasse 18 in Herten. Bei Interesse senden Sie bitte eine email an herten@34c.de