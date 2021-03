Kellner Oscar: Service Award verschoben

PREIS FÜR GROSSE GASTLICHKEIT 2020/2021 – Anerkennung für Servicemitarbeiter*innen in Restaurants und Hotels. Jubiläums-Veranstaltung in Berlin verschoben auf den 18. Oktober 2021

Gewinner 2019: Friederike Winkelmann – Platz 3, Michael Jantscher – Platz 1, Katharina Garella – Platz 2 und L’Art de Vivre Präsident Hans Stefan Steinheuer und alle Finalisten Foto: ChristianKielmann

Wer wird Gastgeber*in des Jahres 2020/21? Der Jury-WETTBEWERB, der sich an Mitarbeiter*innen im SERVICE von Restaurants und Hotels im deutschsprachigen Raum richtet, wurde vom 26. April auf den 18. Oktober 2021 verschoben. Hans Stefan Steinheuer, Präsident des Initiators, der Vereinigung der „L’Art de Vivre Residenzen“: „Unter den Folgen der Corona-Krise leiden Service-Mitarbeiter*innen sehr, denn ihnen fehlt die konkrete Perspektive, sie sind zum Teil aus dem Takt und durch den Wegfall des Trinkgeldes ging weiteres Einkommen über viele Monate verloren. Langfristig muss die Branche neue Wege finden, diese Leistungen besonders zu honorieren. Unser Wettbewerb richtet die Aufmerksamkeit auf das vielseitige Berufsbild, sorgt für die wichtige Anerkennung und Motivation.“



Der PREIS FÜR GROSSE GASTLICHKEIT wird 2021 zum 10. Mal verliehen. Er richtet sich an Service-Mitarbeiter*innen der gesamten Branche im deutschsprachigen Raum. „Als wir mit dieser Initiative starteten, hatte fast niemand den Service- bzw. Kellnerberuf und den Nachwuchs so im Blick wie wir. Bis dahin wurden von uns – wie von vielen anderen auch – zum größten Teil Spitzen-Köche geehrt, die dann durch das Fernsehen sehr präsent wurden. Die Mitarbeiter*innen im Service aber sind das wichtige Bindeglied zwischen Küche und Gast. Sie prägen mit ihrer Arbeit entscheidend die persönliche Atmosphäre eines Hauses. Ohne gut ausgebildete Servicekräfte kann gehobene Gastronomie und Hotellerie nicht funktionieren. Von den Folgen der Corona-Krise sind diese Mitarbeiter*innen besonders betroffen. Mit dem Wettbewerb sorgen wir für die verdiente Aufmerksamkeit gegenüber diesem Beruf, richten den Fokus auf die Service-Leistungen in Restaurants und in Hotels. Damit wir den Jubiläumswettbewerb unter besten Bedingungen für alle Teilnehmer*innen wie Juroren und Gäste veranstalten können, haben wir uns zu dieser Verschiebung entschlossen“, so Hans Stefan Steinheuer. Der Zwei-Sterne-Koch aus Bad Neuenahr-Ahrweiler ist Präsident der internationalen Vereinigung der L’Art de Vivre Residenzen, die diesen Wettbewerb 2010 initiierte und dabei von vielen Branchenpartnern unterstützt wird.

Die Beteiligung von Bewerber*innen liegt leicht höher als in den Vorjahren: Knapp 70 Bewerbungen aus dem deutschsprachigen Raum sind eingegangen, 29 Teilnehmer*innen absolvierten bis zum Ende der Online-Bewerbung am 15.03.2021 erfolgreich den PreTest, zehn von ihnen werden zum Wettbewerb nach Berlin ins Hotel Palace Berlin eingeladen. Die Einladungen werden Anfang September ausgesprochen.

Zu den Teilnahmebedingungen zählen unter anderem der Nachweis einer abgeschlossenen Berufsausbildung, mindestens ein Jahr Berufserfahrung im Service und das Alter der Bewerber*innen zwischen 18-35 Jahre.

BITTE VORMERKEN: Der »Service-Oscar« wird am Montag, 18. Oktober 2021 in Berlin verliehen.

Weitere Informationen zur Bewerbung hier:

https://lartdevivre-residenzen.com/wettbewerb/bewerbung/



Informationen zu den vergangenen Wettbewerben, Juroren, Partnern und Unterstützern: https://lartdevivre-residenzen.com/wettbewerb/

