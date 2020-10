Küchenchef Christian Steuer, Domäne Schloss Johannisberg

Schlossschänke zukünftig in Eigenregie der Domäne Schloss Johannisberg

Das Weingut der Domäne Schloss Johannisberg hat seit Oktober 2020 die Führung der Schlossschänke in Eigenregie übernommen. Das Team um Küchenchef Christian Steuer und Sommelier Markus Vogelgesang soll den Besuch der Schlossschänke mit einer hochwertigen, frischen, regionalen Küche und den Spitzenweinen des weltberühmten Weinguts Schloss Johannisberg zum Erlebnis machen.

„Gemeinsam mit unserem Team können wir es nicht erwarten, die Gäste der Schlossschänke in unserer legendären Lage mit einem einzigartigen Blick in das Rheintal zu begeistern!“ so Stefan Doktor, Geschäftsführer Schloss Johannisberg, im Gourmet Report Gespräch. „Wir werden uns in der Schlossschänke noch mehr am Genuss unseres Schloss Johannisberger Rieslings ausrichten und wollen unsere Gäste als aufmerksame Gastgeber mit der einzigartigen Weinkultur auf Schloss Johannisberg verzaubern.“

„Wir freuen uns darauf unseren Gästen unsere liebevoll zubereitete, dabei bodenständige und doch besondere Landküche in einem ungezwungenen Ambiente zu servieren“ erklärt Christian Steuer, Küchenchef Schlossschänke Schloss Johannisberg, dem Gourmet Report. „Zutaten regionalen Ursprungs von bester Qualität sind dabei eine Selbstverständlichkeit“.

Die Fürst von Metternich-Winneburg’sche Domäne Schloss Johannisberg im Rheingau gilt als das älteste Riesling- Weingut der Welt. Das Weingut vereint Tradition und Handwerk mit modernem Weinbau. Als Gründungsmitglied des VDP gehört Schloss Johannisberg zu den weltweit renommiertesten Weingütern. Die Weine des Riesling- Spezialisten findet man international an den ersten gastronomischen Adressen.

