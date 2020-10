Weiter geht’s! – so lautet das Motto der INTERNORGA 2021. Damit setzt die internationale Leitmesse für den gesamten Außer-Haus-Markt ein Zeichen. Nach Monaten ohne physische Branchentreffen rüstet sich die INTERNORGA für ihr Comeback. Vom 12. bis 16. März 2021 treffen sich auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress GmbH Unternehmen aus Gastronomie, Hotellerie, Bäckerei und Konditorei.

Internorga

Grundlage wird ein individuell erarbeitetes Hygiene- und Schutzkonzept sein, das allen Besuchern und Ausstellern einen sicheren und erfolgreichen Besuch der Messe verspricht. Als verlässlicher Partner steht die INTERNORGA seit 100 Jahren an der Seite der Branche. In einem Mix aus nationalen und internationalen Ausstellern erleben Fachbesucher fünf Tage Produktneuheiten, visionäre Konzepte und haben vor allem wieder die Möglichkeit, für den persönlichen und wichtigen Austausch mit Branchen-Experten vis-à-vis.

Gemeinsam die Zukunft gestalten

Die Corona-Pandemie hat den Außer-Haus-Markt auf den Kopf gestellt. Doch Umbrüche eröffnen Gastgebern, Ausstellern und Besuchern auch neue Wege. Unter dem Motto „Weiter geht’s! – Gemeinsam die Zukunft gestalten“ blickt Claudia Johannsen, Geschäftsbereichsleiterin bei der Hamburg Messe und Congress GmbH, deshalb mit großer Freude auf die kommende Ausgabe der Leitmesse: „Nach einem turbulenten und herausfordernden Jahr voller Veränderungen haben wir wahrgenommen, dass es ein großes Bedürfnis gibt, die Messe zu veranstalten. Aus vielen Gesprächen mit Ausstellern, Branchen-Experten, Gastronomen, Hoteliers sowie Bäckern und Konditoren wissen wir, dass es endlich wieder an der Zeit ist, sich persönlich zu treffen und auszutauschen und sich dabei auch gegenseitig Mut für die Zukunft zu machen. Dafür ist die INTERNORGA die ideale Plattform – auch wenn sie im nächsten Jahr anders als gewohnt stattfinden wird, haben sich zum jetzigen Zeitpunkt bereits 87 % der Aussteller wieder angemeldet. Wir sehen die Krise als Chance, genau jetzt die INTERNORGA gemeinsam mit der Branche in ein neues Zeitalter zu führen und mit einem neuen, modernen Auftritt auch zukünftig beispielhaft voranzugehen. Die Märkte verlangen mehr denn je nach deutlichen Signalen. Mit einer neuen Hallenstruktur, die wir in enger Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten mit unseren Ausstellern und Partnern erarbeitet haben, reagieren wir auf nationale und internationale Entwicklungen und Rahmenbedingungen sowie die zunehmende Digitalisierung.“

Neue Hallenstruktur lässt Synergien zwischen Ausstellern entstehen

Als Leitmesse für den gesamten Außer-Haus-Markt bietet die INTERNORGA seit einem Jahrhundert die Plattform für Innovationen, ist Quelle für Trends, visionäre Konzepte und neue Produkte. Damit das auch in Zukunft so bleibt, geht die Messe mit einer groß angelegten Hallenumstrukturierung den nächsten Schritt. Nationale sowie internationale Entwicklungen in und abseits der Branche werden im neuen Hallenkonzept ebenso berücksichtigt wie eine zeitgemäße und optimierte Zusammenfassung von Ausstellungsbereichen. Damit werden Synergien zwischen Ausstellern, neue Präsentationsmöglichkeiten und eine stringentere Besucherführung geschaffen. Die Ausstellungsbereiche, die sich bis hin zu ganzen Themenbereiche entwickeln, werden so noch interessanter und vielfältiger und spiegeln die aktuellen Marktgegebenheiten stärker wider.

Gute Stimmung immer auf dem Bos Food Stand

Verlässlicher Partner der Branche

Mit der kommenden Ausgabe 2021 schafft die Leitmesse nach vielen aufwühlenden Monaten eine innovative Plattform, die ideal ist, um Geschäftsbeziehungen zu pflegen, neue Kontakte zu knüpfen und Lösungen zu entdecken, die das eigene Business auch in Zeiten einschneidender Veränderungen voranbringen. „Ich freue mich, dass Unternehmen aus dem gesamten Außer-Haus-Markt nach Monaten endlich wieder zum wichtigsten Branchenmeeting des Jahres zusammenkommen werden. Klar ist, dass die kommende INTERNORGA eine andere Messe sein wird, als die, die wir kennen. Klar ist aber auch, dass die INTERNORGA nach wie vor der verlässliche Partner der Branche ist und bleibt. Wir haben die zur Zeit denkbar besten Voraussetzungen für die Durchführung der INTERNORGA in Corona-Zeiten für Aussteller und Besucher gleichermaßen geschaffen, wobei Flexibiltät und Sicherheit aller Teilnehmer im Mittelpunkt stehen. Wir möchten in diesen schweren Zeiten unterstützen, Mehrwert bieten und die Menschen zusammenbringen. Nur so können wir gemeinsam die großen Veränderungen unserer Zeit meistern“, ist Claudia Johannsen überzeugt.

Die INTERNORGA ist seit 100 Jahren die internationale Leitmesse für Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien und findet im März auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress GmbH statt. Nationale und internationale Aussteller präsentieren Fachbesuchern vom 12. bis 16. März 2021 in 12 Messehallen ihre Produkte, Trends und Innovationen für den gesamten Außer-Haus-Markt. Begleitet wird die Fachmesse durch international besetzte Kongresse, ein umfassendes Rahmenprogramm und innovative Branchenwettbewerbe.

https://www.internorga.com/