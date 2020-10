ST. PAULI: Das REEP eröffnet im Schmidt Theater

Im 1. Stock des Theatergebäudes eröffneten die Schmidt-Chefs Tessa Aust, Corny Littmann und Hannes Vater Mitte Oktober ihr neues Restaurant, das Reep. Passend zur Lage – mitten an Deutschlands prominentester Straße – ist nicht nur der Name, sondern auch das gastronomische Konzept: Im Reep gibt es Klassiker der Hamburger Küche und feine norddeutsche Hausmannskost.

Restaurant Reep im Schmidt Theater, Hamburg St. Pauli

Ehrliche, bodenständige und perfekt zubereitete Leibgerichte aus besten regionalen Zutaten kommen im Reep auf den Tisch – für Theatergäste, Kiez-Flaneure und Hamburg-Besucher. „Das Reep wird das Esszimmer für unser Theater, für St. Pauli und die ganze Stadt. Ein echtes Hamburg-Restaurant“, sagt Schmidt-Gründer Corny Littmann. Die Eröffnung war ursprünglich schon im Frühjahr geplant. „Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt endlich mit dem Reep loslegen können – natürlich unter Einhaltung aller geltenden Auflagen“, so Tessa Aust.

Neben der Abendkarte mit regionalen Lieblingsspeisen wie Labskaus, Birnen, Bohnen und Speck oder Hamburger Pannfisch gibt es saisonale Menüs und einen täglich wechselnden Mittagstisch – alles mit direktem Blick auf Reeperbahn und Spielbudenplatz. Der herzliche Service und ein charmanter Schnack gehören selbstredend auch dazu. Ob vegetarisch, Fisch oder Fleisch: Beste Qualität und ein respektvoller Umgang mit Nahrungsmitteln sind im Reep eine Herzensangelegenheit. Hier wird mit frischen, vorwiegend saisonalen Waren von geprüften Lieferanten aus der Region gekocht. So stammen etwa das Rindfleisch vom Bio-Galloway aus dem Umland und die Kartoffeln aus dem Alten Land.

Mit kreativen, modern interpretierten Anleihen aus den 50ern bleibt das Reep-Interieur dem Stil des Theaters treu. Das Hamburger Schmidt Theater ist seit dem 8.8.88 ein Garant für schillernde Kiez-Kultur. Eine Ära ging zu Ende, als das baufällige alte Gebäude 2004 abgerissen werden musste. Am 8.8.2005 feierte das Schmidt große Wiedereröffnung. Außen heute ein rot-leuchtender, hochmoderner Bau, erstrahlt das Theater innen in altem Glanz und bietet bis heute beste Unterhaltung in einmalig nostalgischem Ambiente. Gastronomie und Theater gingen und gehen im Schmidt von Beginn Hand in Hand: Alle drei Schmidt-Bühnen – auch das Schmidts Tivoli und das Schmidtchen im Klubhaus St. Pauli – sind Verzehrtheater in schönster Tradition.

Reep – Das Restaurant im Schmidt

Spielbudenplatz 24-25 | 20359 Hamburg

reep.de

info@reep.de | 040/31 77 88 84