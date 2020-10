Norbert Niederkofler kocht in Venedig

Wie aus „Cook the Mountain“ in Venedig „Cook the Lagoon” wird

Aman Venice, Canal Grande

Norbert Niederkofler, Küchenchef des mit drei Michelin-Sternen gekrönten Restaurants St. Hubertus im Rosa Alpina Hotel and Spa, Südtirol, schließt sich dem Team des Aman Venice als Consultant Chef an. Gemeinsam mit Dario Ossola, dem Executive Chef des Aman Venice, wird er die Hotelküche und insbesondere das Menü von Arva, dem Signature Restaurants des Hauses, in neue kulinarische Höhen führen. „Cook the Mountain“ lautet das Programm von Norbert Niederkofler, der in seiner Küche ausschließlich auf saisonale Produkte aus der Region im Herzen der Dolomiten setzt. Unter dem Motto „Cook the Lagoon“ bringt er nun die Prinzipien seiner Bergküche in die Lagune von Venedig, wo er aus dem Reichtum der Bauernhöfe, Fischhändler und Lebensmittelmärkte vor Ort schöpfen wird.

Mit seiner Herangehensweise an das Thema Ernährung und Kochen schwingt Niederkofler im Gleichklang mit einem Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, das im Aman Venice groß geschrieben wird. Der in Lutago in den Dolomiten geborene Koch glaubt an „Clean Cooking“ im Sinne einer ganzheitlichen gastronomischen Kultur, die auf Lebensmittel aus ethisch vertretbaren Quellen basiert und die Nähe zu den Lieferanten und Bauern aus der Region, sowie den Bezug zu den Gästen zum Dreh- und Angelpunkt macht.

Auch im Arva dreht sich alles um saisonale und nachhaltig bezogene Zutaten. Hier werden sie zu eleganten und gleichermaßen einfachen Speisen verarbeitet, die das kulinarische Vermächtnis Italiens reflektieren. Die Inspiration dafür liefert die Geschichte jener einfallsreichen italienischen Köche und Köchinnen, die es verstanden aus dem, was die Saison und ihre unmittelbare Umgebung gerade hergab, köstliche und herzerwärmende Gerichte zu zaubern.

Im kreativen Austausch und enger Zusammenarbeit mit Dario Ossola und seinem Team lässt Norbert Niederkofler nun seine Kochkunst in das Menü des Arva einfließen. Aus den frischesten Produkten vom Markt von Rialto, aus der Lagune von Venedig und den umliegenden Inseln entstehen so immer wieder aufs Neue moderne Interpretationen venezianischer Klassiker.

Und aus Niederkoflers Projekt „Cook the Mountain“ wird in Venedig „Cook the Lagoon“: „Ich kann es kaum erwarten, die Vielfalt der Zutaten aus der Lagune von Venedig zu erkunden, um daraus authentische Gerichte zu kreieren, die sowohl der Philosophie des Arva als auch meiner Vorstellung einer ethischen Küche gerecht werden. Auch freue ich mich sehr darauf, das Konzept „Cook the Mountain“ aus seiner ursprünglichen Umgebung auszuführen, und zu zeigen, dass sich dieses letztlich universell auf die verschiedensten Regionen anwenden lässt.“ so Niederkofler zu seiner Zusammenarbeit mit dem Küchenteam des Aman Venice.

Norbert Niederkofler und Dario Ossola empfangen ihre Gäste am 20. und 21. November, 7. und 8. Dezember, 2020 zum vierhändigen „Cook the Lagoon“ – Dinner im Aman Venice.

Reservierungen vorab unter:

Tel.: +39 0412707714

E-mail: amanvenice.res@aman.com

Norbert Niederkofler wuchs im Herzen der Dolomiten auf, wo die Weichen für jene Begeisterung für die Natur und ihre Produkte gestellt wurden, die ihn fortan begleiten und zu einer Karriere in der Gastronomie inspirieren sollte. Nach seiner Ausbildung zum Koch zog es Niederkofler in die kulinarischen Zentren der Welt, von London über Zürich und Mailand, bis nach München und New York. Hier entwickelte er seinen eigenen Stil, den er schließlich zurück in seine Heimat brachte, als man ihm im Jahr 1994 anbot die Küche des Rosa Alpina Hotel & Spa in San Cassiano am Fuße der Dolomiten zu übernehmen. Dort begann er sich den Grundsätzen einer ethischen Küche zu widmen, die den persönlichen Bezug zu den Lieferanten, der Region und den Gästen in den Mittelpunkt rückt. Mit Projekten wie Mo-Food und CARE’s – The ethical Chef Days will Niederkofler auch außerhalb seiner Hotelküche und gemeinsam mit anderen Gleichgesinnten die Gastronomiebranche zu einer ethisch-ökologisch nachhaltigen Vorgehensweise anregen. Es ist dieses Engagement und die Hingabe, die ihm im Jahr 2017 seinen dritten Stern im Guide Michelin einbrachten, den er sich mit „roter Beete und Kartoffeln“ erkochte, wie er zu sagen pflegt. Im Jahr 2018 eröffnete Niederkofler gemeinsam mit Mo-Food das AlpiNN – Food & Space Restaurant, wo sein „Cook the Mountain“-Labor ein Zuhause auf 2.275 M.ü.M. fand. Hier bekommen junge Köche eine Plattform um Gästen den authentischen Geschmack der Berge im Rahmen erschwinglicher Menüs nahezubringen. Im Juli 2019 wurde das St. Hubertus auf die Liste der „The World’s 50 best Restaurants“ aufgenommen.

Norbert Niederkofler und Dario Ossola

Venedig, die romantische Stadt auf dem Wasser, ist bekannt für seine Kanäle, von denen der größte – der Canal Grande – sich durch das Herz der Stadt schlängelt. Diese historische Wasserstraße säumen mehr als 170 anmutige Gebäude, darunter der königliche Palazzo aus dem 16. Jahrhundert, in dem Aman Venice untergebracht ist. Das Hotel verfügt über 24 Gästezimmer und Suiten, von denen viele einen malerischen Blick auf den Canal Grande freigeben und mit antiken Fresken und Reliefs verziert sind. Ein atemberaubendes Piano Nobile und zwei private Gärten – eine Besonderheit in der schwimmenden Stadt – machen das Aman Venice einzigartig. Durch architektonische und künstlerische Details von Meistern wie Tiepolo und Sansovino, authenitsche italienische Küche sowie eine romantische Dachterasse, eine Bibliothek und ein Spa wird der Zauber Italiens im Aman Venice auf vielseitige Weise erlebbar.

