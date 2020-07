Will man da noch im Sommer verreisen?

Aufhebung zwingender Reisegründe für Reisen in die französischen Übersee-Départements – Sicher reisen nach und auf La Réunion



Seit Montag, den 22. Juni, ist die Angabe zwingender Reisegründe für französische Übersee-Départements nicht mehr erforderlich. In der Zeit der schrittweisen Grenzöffnung bietet das Reiseziel La Réunion somit eine sichere Reise, von Anfang bis Ende.



Spätestens ab 10. Juli werden alle Quarantänemaßnahmen aufgehoben. Im Rahmen eines Gesundheitskonzeptes wurden 7 Maßnahmen gemäß dem Reiseweg festgelegt:



1. Boarding – Seit dem 22. Juni ist der Nachweis eines zwingenden Reisegrundes nicht mehr erforderlich. Ab dem 10. Juli muss vor Reiseantritt ein RT-PCR-Test durchgeführt werden.



2. An Bord – ist das Tragen einer Maske für alle Personen ab einem Alter von 11 Jahren verpflichtend. Die Schutz- und Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden. Die Dienstleistungen werden während des Fluges angepasst.