METRO bietet kostenloses Gästelisten-Tool zur Kontaktnachverfolgung

Kostenloses Digital-Tool von METRO hilft Restaurants Kontaktdaten der Gäste zu erfassen – Neue Anwendung „DISH CHECK-IN“ erleichtert Gastronomen Umsetzung behördlicher Auflagen der Bundesländer – Geringer administrativer Aufwand, papierlos, kontaktlos und voll datenschutzkonform

Mit der neuen Web-Anwendung „DISH CHECK-IN“ können Restaurantbesitzer die Kontaktdaten ihre Gäste mit geringem Aufwand, papierlos, kontaktlos und voll datenschutzkonform erfassen – Metro

Ab sofort stellt METRO eine weitere kostenlose digitale Lösung zur Verfügung, mit der Gastronomen im Rahmen der lokalen Registrierungspflichten die Kontaktdaten ihrer Gäste erfassen können. Die Lösung „DISH CHECK-IN“ hilft Gastronomen dabei, die derzeitigen Herausforderungen zu bewältigen und bei geringstem Aufwand hygienisch und datenschutzkonform ihre Gäste zu dokumentieren. Entwickelt wurde die Anwendung in Zusammenarbeit mit dem METRO Tochterunternehmen Hospitality Digital.

Die neue digitale Lösung „DISH CHECK-IN“ ist ab sofort kostenlos auf der Gastro-Plattform www.dish.co verfügbar und hilft Restaurant-, Café- und Bar-Inhabern dabei, die durch die Corona-Pandemie behördlich angeordnete Registrierungspflicht datenschutzkonform, sicher und mit geringem Aufwand einzuhalten. Hintergrund sind die Auflagen mehrerer Bundesländer im Rahmen ihrer Corona-Verordnungen, die Kontaktdaten der Gäste beim Restaurantbesuch zu registrieren, sodass Behörden mögliche Infektionsketten nachverfolgen können. „Um der Registrierungspflicht nachzukommen sind Zettel und Stift für viele Gastronomen derzeit das Mittel der Wahl – trotz hohem administrativen Aufwand und den damit verbundenen datenschutzrechtlichen Unklarheiten“, sagt Tim Kruppe, Leiter Digitale Lösungen bei METRO Deutschland. „Mit ‚DISH CHECK-IN‘ bieten wir eine weitere Lösung für Gastronomen, die ihnen hilft, sich auch in herausfordernden Zeiten voll auf ihr Business zu konzentrieren.“

Speisekarten anzeigen und Kontaktdaten erfassen: Jetzt komplett digital

Mit der neuen Web-Anwendung „DISH CHECK-IN“ können Restaurantbesitzer die Kontaktdaten ihre Gäste leicht erfassen. Dazu werden QR-Codes erstellt, die auf den Tischen verteilt werden. Mit dem Scan des QR-Codes können die Besucher einchecken, ihre Kontaktdaten kontaktlos und hygienisch übermitteln und sogar die Speisekarte einsehen. Für Gäste oder Inhaber ist keine Installation einer App erforderlich, die Lösung läuft über den Browser. Sollten die Gäste sich selbst nicht einchecken können, da sie beispielsweise kein Smartphone haben, kann das Personal den Check-In über ein Gerät des Restaurants übernehmen. Ist der Restaurantbesuch beendet, betätigen die Gäste auf ihren Geräten manuell den Check-Out-Button. Sollte das einmal vergessen werden wird der Gast nach zwei Stunden vom System automatisch ausgecheckt.

Geringer administrativer Aufwand, voll datenschutzkonform

Mit „DISH CHECK-IN“ erhobene personenbezogene Daten sind nicht für Dritte einsehbar und werden nur für den in der lokalen Landesverordnung vorgeschriebenen Zeitraum von drei bis sechs Wochen gespeichert. Die datenschutzkonforme Löschung erfolgt regelmäßig automatisch und sensible Daten müssen nicht physisch nachgehalten werden. Es werden ausschließlich folgende Daten erhoben: Name, Anschrift, Telefonnummer, optional eine E-Mail, ein Zeitstempel wird automatisch angelegt. In der Datenbank kann der Inhaber dann gut lesbar und transparent einsehen wer wann an welchem Tisch zu Gast war und deren Kontaktdaten nach Aufforderung durch die Behörden filtern, exportieren und an sie übermitteln. Alle Daten werden auf einem Sicherheitsserver gespeichert und sind ausschließlich durch den Restaurantinhaber einsehbar und mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung gesichert.

Passgenaue digitale Lösungen für die Gastro-Branche

METRO Deutschland unterstützt Gastronomen und selbständige Unternehmer während der Corona-Krise mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket aus verschiedenen Beratungs- und Serviceleistungen. Diese Angebote und Maßnahmen helfen Gastronomen dabei, die finanziellen und administrativen Herausforderungen in der aktuellen Situation besser zu meistern und den Betrieb möglichst individuell zu optimieren. Dazu gehört neben dem Gästelisten-Tool „DISH CHECK-IN“ unter anderem auch eine Bestell-Software für Restaurant-Homepages, die bei der Einrichtung eines Liefer- und Abholservices unterstützt.

Alle digitalen Tools von METRO und Hospitality Digital sind auf der Gastro-Plattform www.dish.co verfügbar.