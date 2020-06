Meisterklasse Kulinarik in Bad Hofgastein feiert ersten Schulabschluss

Der jüngste Ausbildungszweig an der Tourismusschule Bad Hofgastein, die „Meisterklasse Kulinarik“ als Top-Ausbildung für angehende Spitzenköche, feiert in diesem Jahr seinen ersten Abschlussjahrgang.

Meisterklasse Kulinarik in Bad Hofgastein

Die dreijährige Hotelfachschule – mit dem Schwerpunkt Kochen, Lifestyle und Inszenierung in der Gastronomie – wurde gemeinsam mit 4-Hauben-Koch Andreas Döllerer entwickelt. Nun absolvieren erstmals 24 SchülerInnen heuer die Abschlussprüfungen.

Dank der Kooperation mit der Köche-Vereinigung „Jeunes Restaurateurs“ (JRE) besteht bei dieser Top-Ausbildung bereits während der Schulzeit ein intensiver Kontakt zwischen den Schülern und den Spitzenbetrieben der Gastronomie.

„Ich habe in diesen drei Jahren sehr viel gelernt und gesehen – neben den wöchentlichen Workshops mit den „Jeunes Restaurateurs“ an unserer Schule waren wir während der Schulzeit in vielen Betrieben und haben deren Philosophie kennengelernt“, sagen Lukas und Georg Eisl aus Salzburg-Wals. „Unsere Praktika waren bei den besten Köchen Österreichs, unter anderem bei Philip Rachinger im Genießerhotel Mühltalhof in Neufelden und in der Gastwirtschaft Floh in Langenlebarn und dabei haben wir enorm viel profitiert. Dies werden wir nun in unserem eigenen Betrieb umsetzen.“

Die fundierte Ausbildung wird mit einem Diplom abgeschlossen, inklusive Berufs- und Gewerbeberechtigung. Die Absolventen verfügen damit über die Qualifikationen als Koch, Restaurantfachmann sowie Hotel– und Gastgewerbe-Assistent. Darüber hinaus erwerben sie die Zusatzqualifikationen Jungsommelier, Käsekenner, Jungbarkeeper und Kaffeekenner Österreichs.

Tourismusschule Bad Hofgastein – eine Schule in der Region für die Region

Die Tourismusschule Bad Hofgastein hat eine lange Tradition im Gasteinertal und ist sehr stark mit der Region verbunden. Bereits seit dem Jahr 1948 werden hier zukünftige Mitarbeiter und Unternehmer nach den Bedürfnissen des internationalen Tourismus ausgebildet. Die Tourismusschule Bad Hofgastein bietet eine praxisnahe und international anerkannte Ausbildung auf höchstem Niveau. Die Schüler können zwischen drei Ausbildungsangeboten wählen: Die „Höhere Lehranstalt für Tourismus“, die „Höhere Lehranstalt für Tourismus und Ski“ und die „Meisterklasse Kulinarik“.

www.ts-salzburg.at