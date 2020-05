Restaurants in Berlin bleiben im Mai geschlossen

Weiterhin wird nur ein Lieferdienst und/oder ein Abholservice erlaubt sein.

Blick in die Küche des Savu, Berlin – Auch das Savu darf nicht – obwohl sie eine schöne Terrasse haben – öffnen

Erst am 20. Mai wollen die Bundesregierung und Vertreter der Bundesländer über eventuelle Lockerungen beraten, berichte der Checkpoint vom Tagesspiegel.

Die FDP-Fraktion Charlottenburg-Wilmersdorf fordert das Bezirksamt in einem Antrag für die nächste BVV-Sitzung am 28. Mai auf, „sich gegenüber den zuständigen Stellen dafür einsetzen, dass die Außenbereiche der Restaurants in Berlin schnellstmöglich wieder geöffnet werden“. Außerdem solle in diesem Jahr keine Sondernutzungsgebühr für das öffentliche Straßenland erhoben werden.

Ein ganz vernünftiger Vorschlag der FDP. Dieser wird zwar nicht allen helfen, aber einige können ein Notprogramm fahren! Auch sollte großzügig verfallen werden und eine größere Nutzung öffentlichen Strassengeländes erlaubt sein.

Restaurants in Berlin