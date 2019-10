Küchenparty im Restaurant maximilian lorenz, Köln

Am 2. November 2019 präsentiert das Restaurant maximilian lorenz seine erste Küchenparty. Die Gäste erwartet ein Abend voller kulinarischer Köstlichkeiten von ausgewählten Küchenchefs.

Maximilian Lorenz

Mit dabei sind Sonja Baumann (1 Stern Guide Michelin, Restaurant NeoBiota), Dominic Jeske (ehemals 1 Stern Guide Michelin La Société / Peter Hessler Catering), Daniel Gottschlich und Erik Schmitz (2 Sterne Guide Michelin, Restaurant Ox & Klee), Oliver Röder (1 Stern Guide Michelin, Gut Flamersheim, Bembergs Häuschen) sowie Enrico Hirschfeld und Maximilian Lorenz (1 Stern Guide Michelin, Restaurant maximilian lorenz).

An den Kochstationen im Restaurant und in der Küche zeigen Köche und Lieferanten, was in ihnen steckt. Ob frische Austern, exzellenter Schinken oder Signature Dishes der Spitzenköche: Die Gäste erwartet ein besonderer Abend. Der Winzer Tobias Knewitz wird mit seinen ausgewählten Weinen durch den Abend führen. Im Anschluss legt ein DJ auf, dazu gibt es einen Mitternachtssnack.

Tickets kosten 195 Euro pro Person inkl. aller Speisen und Getränke, erhältlich unter https://www.koelnticket.de/.

Termin: 2. November 2019, 19:00 Uhr, Restaurant maximilian lorenz, Johannisstraße 64, 50668 Köln.

Enrico Hirschfeld

