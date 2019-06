50best: Raue Platz 40, Sühring auf 45

The World’s 50 Best Restaurants 2019 – Die gesamte Liste

Mauro Colagreco vom „Mirazur“ ist laut The World’s 50 Best Restaurants 2019 der beste Koch der Welt – der Berliner Tim Raue liegt auf Platz 40 und die Berliner Sühring Zwillinge knapp dahinter auf Platz 45

Marie-Anne Raue und Tim Raue – wieder das beste deutsche Restaurant!

• Mirazur in Menton, Frankreich, wird 2019 als das beste Restaurant der Welt ausgezeichnet

• Die Liste für 2019 enthält Restaurants aus 26 Ländern weltweit und stellt 12 Restaurants vor, die ihr Debüt geben, und drei, die als Wiedereintritte zurückkehren

• Noma in Kopenhagen, Dänemark, wird als höchster Neuzugang angekündigt und steht nach seiner Inkarnation auf Platz 2 der Liste

• Azurmendi in Larrabetzu, Spanien, gewinnt den „Highest Climber Award“ und steigt um 29 Plätze auf Platz 14 auf

• Alain Passard von Arpège in Paris, Frankreich, wird von seinen Kollegen zum Gewinner des Chefs ‚Choice Award gewählt

• Den in Tokio, Japan, gewinnt den von Legle France gesponserten Art of Hospitality Award

• Schloss Schauenstein in Fürstenau, Schweiz, nimmt eine Auszeichnung für das „nachhaltigste Restaurant“ mit nach Hause

o Die in New York ansässige Köchin Daniela Soto-Innes ist die beste Köchin der Welt

o Der spanische Koch José Andrés wurde mit dem ersten American Express Icon Award ausgezeichnet

o Das Italienisches Restaurant Lido 84 ist der Gewinner des Miele One To Watch Award 2019

o Die französische Köchin Jessica Préalpato ist die beste Konditorin der Welt

o Die junge kanadische Köchin Andersen Lee erhielt das 50 Best Stipendium derBBVA Bank.

Die Stars der Restaurantwelt trafen sich im Marina Bay Sands in Singapur zur Verleihung der Auszeichnungen „The World’s 50 Best Restaurants 2019„.

Auf der diesjährigen Veranstaltung wurden 26 Länder aus fünf Kontinenten mit einem Platz auf der Liste geehrt.

Mirazur übernahm die Führung von der Osteria Francescana, die zur Besten der Besten Hall of Fame gekürt wurde. Mirazur stieg vom Dritten Platz in 2018 nun an die Spitze auf. Im Jahr 2017 erreichte das Mirazur Platz 4 der Liste.



Die Auszeichnung von Mirazur ist ein Beweis für die Liebe des Küchenchefs Colagreco zu regionalen Produkten, die größtenteils im Garten des Restaurants, nur wenige Meter vom Speisesaal entfernt, vor der atemberaubenden Kulisse der französischen Riviera, angebaut werden.

Thomas und Mathias Sühring

William Drew, Direktor der 50 besten Restaurants der Welt, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass Mirazur in diesem Jahr nach seinem Aufstieg auf der Liste der 50 besten Restaurants der Welt nach Platz 35 in 2009 nun den ersten Platz belegt: Es war großartig, die Fortschritte mitzuerleben. Dies war ein wundervolles, fortschrittliches Jahr für die gesamte Liste, mit so vielen neuen Einträgen aus allen Teilen der Welt. Wir freuen uns gleichermaßen, die sieben vorherigen Restaurants Nr. 1 in der neu geschaffenen Kategorie „Best of the Best“ begrüßen zu dürfen. “

Spanien liegt mit sieben der 50 besten Restaurants der Welt an der Spitze, darunter drei der Top 10: Asador Etxebarri (Nr. 3); Mugaritz (Nr. 7); und Disfrutar (Nr. 9). Außerhalb der Top 10 liegt das Azurmendi in Larrabetzu auf Platz 14 und gewinnt den Westholme Highest Climber Award 2019.

Auch Frankreich ist mit fünf Restaurants in den Top 50 gut vertreten, darunter Arpège (Nr. 8), Septime (Nr .15), Alain Ducasse au Plaza Athénée (Nr. 16), Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (Nr. 25) sowie Mirazur.

In den USA stehen sechs Restaurants auf der Liste, darunter Cosme (Nr. 23), die von Daniela Soto-Innes, der weltbesten Köchin 2019, geleitet wird, und zwei Neuzugänge: Atelier Crenn (Nr. 35) und Benu (Nr .47), beide in San Francisco, Kalifornien.

In diesem Jahr hat Dänemark in Kopenhagen die Top-5-Auszeichnungen für die Inkarnation des Noma (Nr. 2) und Geranium (Nr. 5) erhalten.

Peru erreicht auch die Top-Ten-Liste mit Einreichungen aus Lima, einschließlich Central (Nr. 6), erneut zum besten Restaurant Südamerikas gewählt und Maido (Nr. 10). Mexiko behauptet auch zwei Plätze in den oberen Rängen der Liste, einschließlich Pujol (Nr. 12), das das beste Restaurant in Nordamerika genannt wird, und Quintonil (Nr. 24), beide in Mexiko-Stadt.

Großbritannien, Italien, Japan, China, Thailand und Russland sind ebenfalls mit jeweils zwei Restaurants vertreten.

Alain Passard von Arpège in Paris, Frankreich (Nr. 8), gewinnt den von Estrella Damm gestifteten Chefs ‚Choice Award. Die prestigeträchtige Auszeichnung wird von den weltweit führenden Köchen in der Liste gewählt und an einen Kollegen vergeben, der im vergangenen Jahr einen bedeutenden Einfluss auf die kulinarische Welt hatte.

Der von Legle gesponserte Art of Hospitality Award geht an Den (Nr. 11) in Tokio. Das Restaurant ist für seinen perfekten Service von der Buchung bis zum Verlassen des Restaurants bekannt.

Zu den in Asien ansässigen Restaurants zählen auch Gaggan (Nr. 4) in Bangkok, das als bestes Restaurant in Asien ausgezeichnet wurde, und Odette (Nr. 18) aus der Gastgeberstadt Singapur. Die Testküche (Nr. 44) aus Kapstadt ist das beste Restaurant in Afrika.



Schloss Schauenstein in Fürstenau, Schweiz (Nr. 50), gewinnt den Sustainable Restaurant Award 2019. Diese Auszeichnung wird unabhängig von Food Made Good Global, dem internationalen Zweig der Sustainable Restaurant Association, geprüft.

Der American Express Icon Award wurde 2019 an den in den USA ansässigen spanischen Koch und Krisenhelfer José Andrés verliehen. Diese prestigeträchtige Auszeichnung zeichnet eine Person aus, die in ihrer bisherigen Karriere einen herausragenden Beitrag der Restaurantwelt geleistet hat und deren Ausstrahlung weit über die Küche hinausreicht.



Jessica Préalpato, Chef-Konditorin bei Alain Ducasse au Plaza Athénée (Nr. 16) in Paris, erhält den von Sosa gesponserten Preis für den besten Konditor der Welt. Die innovative Küche von Préalpato basiert auf der Herstellung natürlicher Desserts mit saisonalen Produkten, die einen hohen Geschmack aufweisen, aber wenig Zucker und Fett enthalten.



Lido 84 in Gardone Riviera, Italien, gewinnt den Miele One To Watch Award, der ein weltweit aufstrebendes Sternerestaurant aus dem erweiterten Ranking auszeichnet, das in den kommenden Jahren einen Einfluss auf die Liste haben könnte.

Beste der Besten

Die in der Elitegruppe aufgeführten Restaurants (siehe unten) haben sich mehr als bewährt und werden nun für immer als kultige Speiselokale in der Best of the Best Hall of Fame geehrt. Die Köche und Gastronomen, die ihre Restaurants an die Spitze der Liste geführt haben, haben den Wunsch geäußert, in die Zukunft der Branche zu investieren und der Lebensmittelwelt durch neue Projekte und Initiativen etwas zurückzugeben.

Die folgenden Restaurants wurden bereits mindestens einmal Erster der „50 besten Restaurants der Welt“ und waren deswegen laut neuen Regeln ab 2019 nicht mehr wählbar:

• El Bulli (2002, 2006-2009)

• Die französische Wäscherei (2003-2004)

• Die fette Ente (2005)

• Noma – ursprünglicher Standort (2010-2012, 2014)

• El Celler de Can Roca (2013, 2015)

• Osteria Francescana (2016, 2018)

• Elf Madison Park (2017)

The World’s 50 Best Restaurants 2019

Mirazur (Menton, France) Noma (Copenhagen, Denmark) Asador Etxebarri (Atxondo, Spain) Gaggan (Bangkok, Thailand) Geranium (Copenhagen, Denmark) Central (Lima, Peru) Mugaritz (San Sebastian, Spain) Arpège (Paris, France) Disfrutar (Barcelona, Spain) Maido (Lima, Peru) Den (Tokyo, Japan) Pujol (Mexico City, Mexico) White Rabbit (Moscow, Russia) Azurmendi (Larrabetzu, Spain) Septime (Paris, France) Alain Ducasse au Plaza Athénée (Paris, France) Steirereck (Vienna, Austria) Odette (Singapore) Twins Garden (Moscow, Russia) Tickets (Barcelona, Spain) Frantzén (Stockholm, Sweden) Narisawa (Tokyo, Japan) Cosme (New York City, USA) Quintonil (Mexico City, Mexico) Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (Paris, France) Boragó (Santiago, Chile) The Clove Club (London, United Kingdom) Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills, USA) Piazza Duomo (Alba, Italy) Elkano (Getaria, Spain) Le Calandre (Rubano, Italy) Nerua (Bilbao, Spain) Lyle’s (London, United Kingdom) Don Julio (Buenos Aires, Argentina) Atelier Crenn (San Francisco, USA) Le Bernardin (New York City, USA) Alinea (Chicago, USA) Hiša Franko (Kobarid, Slovenia) A Casa do Porco (São Paulo, Brazil) Restaurant Tim Raue (Berlin, Germany) The Chairman (Hong Kong) Belcanto (Lisbon, Portugal) Hof Van Cleve (Kruishoutem, Belgium) Test Kitchen (Cape Town, South Africa) Sühring (Bangkok, Thailand) De Librije (Zwolle, Netherlands) Benu (San Francisco, USA) Ultraviolet by Paul Pairet (Shanghai, China) Leo (Bogotá, Colombia) Schloss Schauenstein (Fürstenau, Switzerland)

Best Pastry Chef: Jessica Préalpato (Alain Ducasse au Plaza Athénée, Paris)

Best Female Chef: Daniela Soto-Innes (Cosme, New York City)

Icon Award: José Andrés (ThinkFoodGroup, Washington D.C.)

One to Watch: Lido 84 (Gardone Riviera, Italy)

BBVA Scholarship Winner: Andersen Lee

Sustainable Restaurant Award: Schloss Schauenstein (Fürstenau, Switzerland)

Chefs’ Choice Award: Alain Passard

Highest Climber: Azurmendi (Larrabetzu, Spain)

Art of Hospitality Award: Den (Tokyo, Japan)

Die Freude bei Marie-Anne Raue und Tim Raue ist entsprechend groß. Im Gourmet Report Gespräch verrieten die beiden Berliner: „WAHNSINN! Wir freuen uns unglaublich, dass unser Berliner Restaurant auch in diesem Jahr diese internationale Anerkennung erhalten hat. Herzlichkeit, Disziplin, Mut, Ehrgeiz und Leidenschaft sind die Attribute, die unser grandioses Team und wir jeden Tag leben und damit versuchen, unsere Gäste zu begeistern! Berlin ist in den letzten Jahren zum kulinarischen Epizentrum Deutschlands geworden und auch mit zwei weiteren Restaurants in der erweiterten Liste vertreten, was uns für unsere Kollegen ungemein freut. Wir repräsentieren diesen Stil, hochindividuelle kulinarische Erlebnisse für Gäste aus aller Welt zu schaffen, mit einzigartigen Mitarbeitern aller Geschlechter, Rassen und Religionen, Lokalkolorit und vor allem mit Spaß“, so die beiden Gastronomen.

www.timraue.com

Die Liste „The World’s 50 Best Restaurants“ wird anhand der Stimmen einer einflussreichen Gruppe von mehr als 1.000 führenden Experten aus der internationalen Gastronomie aufgestellt. Je 40 Mitglieder und ein Vorsitzender aus insgesamt 26 Regionen weltweit bilden die „The World’s 50 Best Restaurants Academy“. Jedes Mitglied kann zehn Stimmen abgeben. Von diesen zehn Stimmen müssen mindestens vier an Restaurants vergeben werden, die außerhalb der Region des betreffenden Mitglieds liegen. Die Jury jeder Region besteht aus Restaurant-Journalisten und -Kritikern sowie renommierten Gastronomen. Die Mitglieder listen ihre Favoriten in der Reihenfolge der Präferenz auf, wobei die Erfahrungen der letzten 18 Monate zugrunde zu legen sind. Es gibt keine vorgegebenen Kriterien, aber strenge Abstimmungsregeln. „The World’s 50 Best Restaurants“ wird von der Unternehmensberatung Deloitte betreut. Dadurch werden Integrität und Authentizität des Abstimmungsprozesses und der daraus resultierenden Liste „The World’s 50 Best Restaurants 2019″ gewahrt. Die gesamte Liste und weitere Informationen sind unter www.theworlds50best.com zu finden.

Platz 51-120 der 50 besten Restaurants der Welt 2019

The World’s 50 Best Restaurants 2019: Mauro Colagreco vom „Mirazur“ ist laut The World’s 50 Best Restaurants 2019 der beste Koch der Welt – der Berliner Tim Raue liegt auf Platz 40 und die Berliner Sühring Zwillinge knapp dahinter auf Platz 45

Bleiben Sie aktuell und lesen Sie unseren Newsletter!