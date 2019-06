Die traditionelle isländische Küche bietet viele außergewöhnliche Speisen. Dazu gehören fermentierter Hai (Hákarl), sauer eingelegte Robbenflossen (Selshreyfar) in Molke eingelegte Hammelhoden (Súrsaðir Hrútspungar) oder auch Puffins. Bei vielen Reisenden steht das Probieren eines dieser Gerichte auf dem Wunschzettel ihrer Reise nach Island. Aber wo kann man den besten Hákarl essen und was gibt es Besonderes zu beachten? Denn aufgepasst: falsch zubereitet kann dieses Traditionsgericht sogar giftig sein!

Starters – from left: Reindeer (Rentier) Pate, Puffin (Papageientaucher), Shark (Hai) und Lachs und Sashimi – the reindeer pate was okay, the rest not necessary, the shark real ugly (the little white cubes). Taste was like Ammoniak and I burb now since hours (like Durian) – traditional icelandic dishes

Diese und noch viele weitere Fragen, zum Beispiel zur isländischen Küche, können Reisende ihrem persönlichen Iceland-Buddy von Icelandair am Telefon oder im Facebook Messenger stellen. Gerade in der traditionellen Küche sind Empfehlungen eines Insiders wertvoll und sorgen für ein authentisches Urlaubserlebnis! Und dank der neuen Buddy-Hotline, die noch bis zum 8. Juli läuft, kann jetzt jeder Passagier von Icelandair auf das Wissen eines waschechten Isländers zurückgreifen.

Die Jakobsmuscheln aus einer Snackbar in Island gefielen uns wirklich gut! Sensationeller Geschmack!

Nach einem Gespräch mit dem Buddy kann man vielleicht genug Mut sammeln und probiert den Hákarl. Für wen es etwas weniger spektakulär aber typisch isländisch sein soll, für den hat der Buddy bestimmt beste Tipps parat.

Puffins – werden auch gerne gegessen – Papageientaucher

