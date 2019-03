Neue Betrugsmasche – angeblicher Google Mitarbeiter

Mit einer neuen Masche versuchen Betrüger in Sachsen-Anhalt Geld von Hotels, Cafés und Restaurants zu erpressen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Samstag-Ausgabe).

Restaurants werden betrogen

Dabei gibt sich der Anrufer als Google-Mitarbeiter aus und redet den Betroffenen ein, dass sie künftig für ihr Unternehmens-Profil bezahlen müssen – meist mehrere hundert Euro pro Jahr. Wer nicht zahlt, der erhält automatisch eine schlechte Bewertung seines Betriebes. Das Heimtückische daran: Die Unternehmensprofile, die die Opfer bei Google haben, sind – anders als vom Anrufer behauptet – weiter kostenlos. Nach MZ-Informationen sind bisher ein Café und ein Restaurant in Quedlinburg sowie ein Hotel in Wittenberg betroffen. Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt derweil in einem ähnlichen Fall, in dem eine Pension erpresst worden ist. Die Täter hätten viel kriminelle Energie und seien extrem „abgezockt“, sagte LKA-Sprecher Andreas von Koß.