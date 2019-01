Neues von den Mandarin Oriental Hotels

Anfang 2019 eröffnet in Katar das Mandarin Oriental, Doha, ein intimer und stilvoller urbaner Zufluchtsort im Zentrum von Msheireb Downtown Doha, dem kulturellen Mittelpunkt der Stadt.

Das Luxushotel liegt in unmittelbarer Nähe zum Geschäftsviertel, den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und zum Flughafen. Mit 249 Zimmern, Suiten und Serviced Apartments, neun verschiedenen Restaurants und einem wunderschönen Spa ist es die perfekte Adresse für Business und Freizeit gleichermaßen.

Mandarin Oriental Jumeirah, Dubai

Kurz danach wird das Mandarin Oriental Jumeirah, Dubai mit Blick auf den arabischen Golf sowie auf die Skyline der Stadt Dubais als Strandresort direkt am Jumeirah Beach seine Türen für Gäste öffnen. In einem der renommiertesten Stadtviertel Dubais vermitteln die geräumigen Zimmer und Suiten des Resorts Luxus und Moderne. Mit acht Restaurants und Lounges, einem Destination-Spa und dem Kids‘ Club gehört das neue Resort sicherlich zu den kommenden Hotspots in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Kürzlich öffnete das Mandarin Oriental Hyde Park, London seine öffentlichen Bereiche wie Restaurants, Bar, Veranstaltungsräume und den Spa. Im Frühjahr 2019 stehen auch die 181 Zimmer und Suiten – alle individuell von Joyce Wang in Anlehnung an den Stil der 20er Jahre ausgestattet – zur Verfügung. Zwei Penthouse-Suiten mit eigenen Terrassen und umwerfendem Blick auf Park und City vervollständigen das Angebot Ende Juli und machen das Mandarin Oriental Hyde Park dann erneut zum Juwel in Londons Innenstadt.

Ashley.Palmer-Watts mit Christian Romanowski (Chroma Messer)

Für das erste Quartal 2019 ist außerdem die Eröffnung des Mandarin Oriental, Wangfujing im Herzen des historischen Pekings geplant. Es ist das erste Mandarin Oriental in China und bietet 73 Zimmer in außergewöhnlichem Design, teilweise mit spektakulärem Blick auf die Verbotene Stadt, zwei exklusive Restaurants, eine Rooftop-Bar und einen Spa mit den neuesten Wellness- und Beauty-Einrichtungen.

Für April 2019 ist nach Überarbeitung die Eröffnung des CastaDiva Resort & Spa als Mandarin Oriental Hotel vorgesehen. Das Resort liegt am Ufer des Comer Sees inmitten von üppigen Gärten., Die neun Villen aus dem 19. Jahrhundert verfügen über insgesamt 76 großzügige Zimmer und Suiten. Zwei der Villen können exklusiv gebucht werden und bieten Gästen den perfekten privaten Rückzugsort. Fast alle Zimmer haben einen Seeblick von Balkon oder Terrasse aus. Das Resort verfügt über vier Restaurants und Bars, darunter eine Seeterrasse, einen großen Spa mit Hallenbad und ein Freibad am See.

Das Excelsior, Hongkong, wird am 31. März 2019 als Hotel geschlossen und bietet zuvor ein spezielles Übernachtungspaket für Gäste, die die letzten Tage dieses legendären Hotels erleben möchten. Gäste können aus drei Fond Farewell Room Package-Optionen wählen, die jeweils ideal sind, um die Michelin-Sterne-Küche des glamourösen Vier-Sterne-Hotels und die ereignisreiche 45-jährige Präsenz an der Victoria Harbour Waterfront zu feiern. Jedes Paket beinhaltet eine Einladung zu einem atemberaubenden Empfang am Abschiedsabend des 30. März 2019 und ein Frühstücksbuffet für zwei Personen im Café am 31. März 2019.

Ebenfalls im März 2019 beginnt die Renovierung des River Wing des legendären Mandarin Oriental, Bangkok. Die Überarbeitung des Flügels des 142 Jahre alten Traditionshotels dauert voraussichtlich sieben Monate und umfasst alle Zimmer und Suiten im River Wing sowie die Lobby, die Swimmingpools und die Restaurants Lord Jim’s, The Verandah und Riverside Terrace. Der historische Autoren- und der Gartenflügel bleiben während der gesamten Renovierung geöffnet. Im Oktober 2019, rechtzeitig zum Beginn der Hochsaison in Bangkok, wird der River Wing wieder eröffnet.