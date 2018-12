Top 10 der beliebtesten Silvester-Reiseziele 2018/2019

Urlaub über Silvester steht bei vielen Deutschen hoch im Kurs, so dass die Zeit um den Jahreswechsel zu der beliebtesten Reisezeit des Jahres zählt. Die Top 10 Reiseziele der deutschen TUI Gäste über Silvester sind:

Maritim Hotel Teneriffa

Kanaren Ägypten Thailand Österreich Deutschland Türkei Balearen Mexico Malediven Dominikanische Republik

Wer kurzfristig Silvester in den Bergen oder unter Palmen verbringen möchte, sollte sich beeilen, denn viele Hotels sind bereits ausgebucht. TUI, der weltweit führende Touristikkonzern, hat seine Hotelkontingente für diese beliebte Reisezeit rechtzeitig aufgestockt, so dass auch über den Jahreswechsel noch Hotels buchbar sind. Mit etwas Flexibilität beim An- und Abreisetag finden Kurzentschlossene noch interessante Angebote:

Urlaub unter Palmen bietet das Drei-Sterne-Aparthotel Palm Garden an der Playa de Jandia auf Fuerteventura. Die großzügige Apartmentanlage liegt in erste Strandlage und in unmittelbarer Nähe zum Ortszentrum von Jandia. Eine Woche im Apartment kostet bei Zweierbelegung ab 729 Euro pro Person, beispielsweise vom 29.12. bis 5.1. mit Flug ab/bis Berlin-Tegel.

Das Viereinhalb-Sterne-Hotel Riu Palace Madeira liegt an der Uferpromenade von Caniço de Baixo auf Madeira mit Panoramablick über den Atlantik. Die lebhafte Inselhauptstadt Funchal ist mit dem Shuttle-Service des Hotels schnell erreichbar. Eine Woche kostet ab 932 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Frühstück und Flug ab/bis Hannover, beispielsweise vom 30.12. bis 06.01.



Türkische Gastfreundschaft können Urlauber über den Jahreswechsel im Vier-Sterne-Hotel Side Alegria genießen. Das Adults-Only-Hotel besticht durch seine ideale Lage in Side unmittelbar am flach abfallenden Sandstrand. Eine Woche kostet ab 415 Euro pro Person im Doppelzimmer mit All Inclusive und Flug ab Leipzig, beispielsweise vom 30.12. bis 6.1.

Urlaub in den Bergen bietet das Vier-Sterne Naturel Hoteldorf Schönleitn am Faaker See in Kärnten. Eine Woche in den gemütlichen Apartments der restaurierten Bauernhäuser kostet bei Zweierbelegung ab 669 Euro pro Person inklusive Nutzung des Wellnessbereiches.



Informationen und Buchung unter www.tui.com.

Die besten Restaurants auf Teneriffa