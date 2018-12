Food Award“ auf der „essenz“-Fachmesse in Hannover

Wie erreichen Hersteller neuer Produkte für die Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung ihre Kunden? Welche Vertriebswege stehen ihnen zur Verfügung? Während ein eigener Onlineshop Unternehmen direkt und schnell in Endverbrauchermärkte bringen kann, warten Hoteliers und Gastronomen bei der Bestellung von Neuheiten oft, bis diese bei ihren Lieferanten verfügbar sind. Das darf schneller gehen – findet Transgourmet. Mit der Newcomer Area auf den eigenen „essenz“-Fachmessen gibt der Lebensmittelgroßhändler in Kooperation mit„DerProfitester“ Start-ups die Möglichkeit, sich vor relevanten Vertriebskontakten zu präsentieren – und prämiert nun erstmalig einen Gründer mit dem „Food Award“.

veganer Falafel – Innovationen sind gefragt



Innovativen Start-ups eine Kommunikationsplattform zu geben, bereichert gleichzeitig das Angebot für Messebesucher, neue Produkte kennenzulernen. Transgourmet geht jetzt noch einen Schritt weiter und verleiht erstmalig unter den ausstellenden Gründern den „Food Award“. Im Rahmen der ersten „essenz“ des Jahres 2019 wird am 21. Februar in Hannover zusammen mit der Onlineplattform für Produktneuheiten,„DerProfitester“, der Preis für das beste Out-of-Home-Produkt vergeben. Insgesamt haben 20 Gründer die Chance, ihre Produkte vor 1.800 Fachbesuchern in der Newcomer Area auszustellen. Fünf von ihnen erhalten die Möglichkeit, mit ihrer Geschäftsidee und ihren Produkten vor einer hochkarätig besetzten Jury aus Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung sowie Messebesuchern zu pitchen. Der Gewinner des „Food Award“ wird mit einer Listung in einer namhaften Hotel– oder Restaurantkette belohnt. Zusätzlich werden ein C-Level Coaching, ein Mentorship und Mediabudget ausgelobt.

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 31. Dezember 2018: Gesucht werden spannende Gründerstorys, Produkte, die ein Problem auf smarte Art und Weise lösen, und Produzenten, die ökologisch und nachhaltig wirtschaften. Das neue Produkt muss sich für den Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Betriebsverpflegung oder sozialen Einrichtungen eignen.

„Innovationen sind und bleiben entscheidende und nachhaltige Erfolgsfaktoren in der Branche und mit neuen Produkten lassen sich auch Gäste immer wieder begeistern“, so Pia Weber, Leitung Absatzmarketing bei Transgourmet. „Mit dem ‚Food Award‘ wollen wir Start-ups den Zugang zu für sie relevanten Vertriebspartnern erleichtern und wir erwarten sehr gespannt die Bewerbungen.“

Interessierte Start-ups können sich unter www.derprofitester.de/newcomer-area/ bewerben. Weitere Informationen zur Transgourmet Fachmesse „essenz“ finden sich unter www.transgourmet-essenz.de.