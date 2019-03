Emirates: Weihnachtliche Menüs an Bord

Weihnachtliche Menüs an Bord

Das umfangreiche Angebot an beliebten Festtagsspeisen bietet Emirates auf zahlreichen Routen von Dubai nach Australien, Neuseeland, Großbritannien, Europa, in die Vereinigten Staaten und nach Südafrika an. Für die Passagiere der Economy Class bereiten die Emirates-Köche einen Truthahnbraten mit Kartoffelpüree, gebratene Wiener Würstchen, Erbsen, Babykarotten und Preiselbeer Jus Lie zu. Zum Nachtisch gibt es Milchschokoladenmousse mit Preiselbeerkompott und einem Schokoladen-Rentier.

Kunden der First und Business Class genießen geröstete Truthahnbrust mit Aprikosenfüllung, Bratkartoffeln mit cremigem Rosenkohl, Truthahnspeck und Preiselbeer Jus Lie. Zum Dessert gibt es Süßspeisen wie eine mit Baisertropfen, Schokoladensternen und einem Lebkuchenmann garnierte Schokoladen-Baumstammtorte oder ein Schokoladen-Minztörtchen mit Schneefondant und Crème anglaise.

Auf den A380-Strecken erhalten First- und Business-Class-Passagiere auch in der beliebten Onboard Lounge einen Vorgeschmack auf Weihnachten mit einem limitierten Santa’s Spiced Amarula Cocktail und britischen Mince Pies. Passagiere, die First Class fliegen, können sich außerdem eine heiße Schokolade mit Marshmallows und einem Lebkuchenmann bestellen.

Die kleinen Gäste werden an Bord in allen Reiseklassen mit einem Schokoladen-Lutscher in Rentierform überrascht, erhalten das limitierte Fly with me-Animal-Weihnachtsspielzeug und dürfen sich auf eine kindgerechte Variante des Erwachsenen-Menüs freuen.

First Class Menü der Emirates – sieht irgendwie sehr trocken aus, speziell die Kartoffeln

Auch in den Lounges in Deutschland wird ein festliches Menü gereicht. So stehen zum Beispiel in Hamburg Christstollen, Truthahn mit Pflaumen- und Aprikosenfüllung und Klöße mit Apfelrotkohl auf der Karte.

In den Emirates Lounges am Dubai International Airport werden vom 15. Dezember bis 31. Dezember 2018 festliche Menüs serviert. In Zusammenarbeit mit Voss wird ein Ernährungsberater besondere Voss Sorten, wie beispielsweise Energy Fruit Infusion, Relax Fruit Infusion oder Detox Fruit Infusion anbieten. Für Kaffee-Fans gibt es Lebkuchen- und Karamell-Latte.

Festtagsklassiker auf ice

Das preisgekrönte Emirates Bordunterhaltungssystem ice versetzt die Gäste mit festlichen Filmklassikern in Weihnachtsstimmung. Neu dabei: Tatsächlich Liebe, Kevin allein zu Haus, Buddy der Weihnachtself, Der Polarexpress, Liebe braucht keine Ferien und Ist das Leben nicht schön. Emirates zeigt außerdem den Klassiker von 1982, E.T., bereits einen Monat früher als andere Fluggesellschaften.