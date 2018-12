Sergio Herman kocht bei Dirk Haltenhof, Badrutt’s Palace

Im Rahmen des Gourmet Festivals St. Moritz 2019 wird der Spitzenkoch Sergio Herman bei Dirk Haltenhof, Executive Chef des Badrutt’s Palace Hotels, zu Gast sein. Der Niederländer, dessen preisgekrönte Cuisine so wandelbar ist, dass sie sich keiner Kategorisierung unterwirft, wird vom 12. bis 14. Januar 2019 die Gäste des berühmten Hotels mit erlesenen Gaumenfreuden überraschen.

Sergio Herman gilt als der Rockstar unter den Sterneköchen. Kreativ, unberechenbar, und – nach seiner eigenen Aussage – von einer Besessenheit, die ihn zur zwanghaften Perfektion treibt. Routine ist ihm ebenso fremd wie das Bedürfnis, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Dabei adelte er das Muschelrestaurant „Oud Sluis“ seiner Eltern zu einem Drei-Sterne-Gourmettempel (Guide Michelin) und errang 20 von 20 möglichen Gault Millau-Punkten – eine Leistung, die bis dato nur ein weiterer Koch für sich beanspruchen kann. Danach widmete er sich nichts Geringerem als Kartoffeln, genauer gesagt, dem belgischen Nationalgericht „Frites“. Binnen kurzer Zeit standen die Gäste Schlange, um seine umwerfenden Pommes mit Dressing zu verköstigen. Doch auch dieser Erfolg bremste den umtriebigen Spitzenkoch nicht, und so setzte er in den Folgejahren eine Neuorientierung nach der anderen um, die ihrerseits mit international renommierten Auszeichnungen geehrt wurden.

„We go for it!“ ist Sergio Hermans Motto, das er im kommenden Jahr auch ins Badrutt’s Palace Hotel bringen wird. Mit der ihm eigenen Coolness und seinem großen Elan wird der 48-Jährige im Rahmen des Gourmet Festival St. Moritz von 11. bis 19. Januar 2019 die Küche des exklusiven 5 Sterne Hotels zu seiner Bühne machen. Welche Raffinessen er dort zaubern wird, bleibt sein Geheimnis. Nur so viel verrät er: „Mein Team und ich werden einige fantastische lokale Zutaten mitbringen und unseren Gästen spannende Erlebnisse bieten.“

Weitere Informationen: www.stmoritz-gourmetfestival.ch