Guide MICHELIN Schweiz 2019 erscheint Anfang Februar

Der Gastroführer empfiehlt Restaurants und Hotels in allen Preisklassen

Die mit Spannung erwarteten Empfehlungen des Guide MICHELIN Schweiz 2019 zu den besten Restaurants und Hotels in allen Preisklassen werden am 5. Februar 2019 bekannt gegeben. Das Buch ist ebenfalls ab Februar im Handel verfügbar. Die umfangreich aktualisierte Auflage ist in der Schweiz für 33 Franken, in Deutschland für 29,95 Euro und in Österreich für 30,80 Euro erhältlich. Das Spektrum der empfohlenen Häuser reicht vom Landgasthof bis zum Gourmetrestaurant sowie vom einfachen und gut geführten Familienbetrieb bis hin zum traditionsreichen Grandhotel. Diese Vielfalt macht den Guide MICHELIN zum Begleiter für Reisende und Genießer.

Der deutsche Michelin erscheint erst Ende Februar! Normalerweise erscheinen die Guides Ende Oktober, Anf. November.

Unabhängige Tester garantieren hohe Qualität

Für die Auswahl der Adressen im Guide MICHELIN ist ein Team aus hauptberuflichen, fest angestellten Michelin Inspektoren verantwortlich. Die für ihren hohen Anspruch bekannten Tester sind ausgewiesene Fachleute aus der Gastronomie und Hotellerie. Seit Erscheinen der Vorjahresedition waren sie erneut in der Schweiz unterwegs, um anonym neue Häuser zu besuchen und die bereits im Guide MICHELIN aufgenommenen Adressen nach strengen Maßstäben zu überprüfen.

