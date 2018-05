Neuer Küchenchef im 7132 Silver Restaurant

Mitja Birlo (32) ist der neue Head Chef im 7132 Silver Restaurant, das mit zwei Michelin-Sternen und 18 GaultMillau-Punkten ausgezeichnet wurde.

Mitja Birlo wirkt im 7132 Silver seit der Eröffnung im Dezember 2014 als Sous-Chef. Der gebürtige Deutsche aus Bielefeld hat das kulinarische Konzept aktiv mitgeprägt und war massgeblich am Erringen der 18 Punkte und der beiden Sterne beteiligt.

Der Weg ins 7132 Silver

Begonnen hat die Karriere von Mitja Birlo im Torschreiberhaus in Stadthagen (17 Punkte im GaultMillau Deutschland). In seinem Lebenslauf finden sich prägende Stationen, wie «Traube Tonbach» in Baiersbronn-Tonbach und «Viajante» in London. Mit Christian Geisler wirkte er dann zusammen im «Heimberg» in Zermatt. «Ich liebe die Berge und wollte immer in der Alpenregion arbeiten», gesteht Birlo.

Mitja Birlo (Copyright Flepp & Frei Photography – 7132 Hotel, Vals)

Die Natur ist seine Inspiration

Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit sind ihm besonders wichtig sowie eine freundschaftliche Beziehung zu den einheimischen Lieferanten und Produzenten.

«Mitja Birlo ist unser erfolgreicher Captain in einer eingespielten Mannschaft. Er ist ein ausgezeichneter Koch mit vielen Ideen. Die Zeit ist reif, dass er seine eigene Handschrift präsentiert», betonen Carmen Gutknecht und Roman Frauchiger, die Direktion des 7132 Hotels. «Freuen Sie sich mit uns auf ein Feuerwerk der Inspiration im 7132 Silver».

7132 Hotel – The Art of Alpine Luxury

Das 7132 Hotel liegt am Eingang des malerischen Dorfes Vals in den Graubündner Alpen: idyllische Landschaft, archaische Bergwelt und mit der berühmten Thermalquelle ein ruhiger Rückzugsort. Der 5-Sterne Superior Bereich des 7132 Hotel verfügt über 18 Suiten und 4 Zimmern in verschiedensten Grössen. Das House of Architects **** by 7132 bietet göttliches Schlafen in 73 Doppelzimmern, gestaltet von Architekten mit Weltruhm (Tadao Ando, Thom Mayne, Kengo Kuma, Peter Zumthor). Für Business Retreats stehen zwei Boardrooms und zwei Meetingrooms zur Verfügung. Vier Restaurants bietet das 7132 Hotel – vom preisgekrönten Gourmet-Restaurant bis hin zur Pizzeria. ESPA-Treatments, eine gemütliche Gartenterrasse, der Piccolino-Club und ein moderner Fitnessraum runden das Gesamtangebot des 7132 Hotels ab. www.7132.com