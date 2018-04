AquaX – Rasmus Kofoed als Gastkoch bei Sven Elverfeld im The Ritz-Carlton, Wolfsburg. Einmalige Genussreise im Aqua anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der drei MICHELIN-Sterne.

Sven Elverfeld und Rasmus Kofoed kreierten beim 4-Hands Dinner im ausverkauften Restaurant Aqua ein einzigartiges 8-Gänge-Menü. Die beiden Drei-Sterneköche beeindruckten im Rahmen der Veranstaltungsreihe ‚AquaX‘ die Gäste mit kulinarischen Highlights wie zum Beispiel ‚marmorierter Seehecht‘ und ‚Rehrücken Waldorf‘.

Sven Elverfeld und sein Team erhielten 2018 bereits zum zehnten Mal in Folge die Höchstbewertung von drei MICHELIN-Sternen. Mit ‚AquaX‘ wird dieses Jubiläum mit herausragenden Kochevents gefeiert. Nach dem erfolgreichen Event-Auftakt im März, war nun Rasmus Kofoed aus dem Restaurant Geranium in Kopenhagen, Dänemark bei Sven Elverfeld zu Gast. Elverfeld und Kofoed haben sich bei der Verleihung der The World’s 50 Best Restaurants Awards 2015 in London kennengelernt und arbeiteten erstmals zusammen. „Rasmus ist ein absoluter Ausnahmekoch und das Aushängeschild der modernen nordischen Küche. Ich schätze seine präzise Arbeitsweise und seine Kreativität“, äußerte sich Sven Elverfeld über seinen Kollegen. „Ich bin beeindruckt von der herausragenden Leistung von Sven und seinem Team. Die Einladung nach Wolfsburg hat mich stolz gemacht und ich freue mich sehr mit ihm und den Gästen im Aqua diesen Erfolg feiern zu dürfen“, zeigte sich Rasmus Kofoed begeistert.

Über Sven Elverfeld und das Restaurant Aqua:

Als Küchenchef ist Sven Elverfeld seit der ersten Stunde für die Erfolgsgeschichte des Aquas verantwortlich. Seit dem Jahr 2000 kreiert er mit seinem Team kulinarische Meisterwerke für seine Gäste, sodass das Restaurant bereits eineinhalb Jahre nach der Eröffnung den ersten Stern des Guide MICHELIN erhielt. 2006 folgte der Zweite, bevor für das Jahr 2009 erstmals die höchstmögliche Auszeichnung in der Gourmet-Welt, die drei Sterne, vergeben wurden. Häufig sind die Gerichte von Sven Elverfeld von seinen kulinarischen Erinnerungen geprägt. Somit erzählt jedes Menü eine geschmacklich vielseitige Geschichte mit einem ganz besonderen Charakter. Fokussiert auf den Eigengeschmack der sorgfältig ausgewählten Produkte sowie deren kreative Verarbeitung und Zubereitung, überzeugen seine Kreationen mit Einfachheit und Raffinesse.

Rasmus Kofoed bei den Berliner Chefdays 2017 (© Bernhard Steinmann)

Über Rasmus Kofoed:

Der in Dänemark geborene Koch, Rasmus Kofoed, erhielt im Laufe seiner Karriere zahlreiche Ehrungen und Trophäen. Des Weiteren ist er dreifacher Gewinner der Silber-, Gold- und Bronzeauszeichnung von Bocuse d’Or, das ihn zum erfolgreichsten Koch der Bocuse d’Or-Geschichte macht. Der Mann hinter diesen Errungenschaften ist jemand, der seine Leidenschaften und Träume täglich lebt. Inspiriert von einer Kindheit in der Natur, gefolgt von jahrelanger Hingabe bei der Feinabstimmung seines Handwerks, führt Küchenchef Kofoed seine Gäste durch eine kulinarische Entdeckungsreise durch seine Heimat. Seine tiefe Verbundenheit mit Dänemark, sein Respekt vor der Natur und sein Verständnis von Zutaten, ermöglichen ihm, regionale Produkte auf eine unvergleichliche Art und Weise zu kombinieren.

Über The Ritz-Carlton, Wolfsburg

Das The Ritz-Carlton, Wolfsburg verfügt über 170 Zimmer und Suiten und liegt inmitten der Autostadt in Wolfsburg, dem Kompetenz- und Erlebniszentrum rund um das Thema Mobilität. Architektonisch eindrucksvoll als offener Kreis gebaut, bietet das vielfach prämierte Luxushotel sieben Konferenzräume, die Restaurants Aqua, Terra und Hafenterrasse, die Lobby Lounge, das Deli sowie die Newman’s Bar. Über 600 Kunstwerke mit dem Schwerpunkt der Fotografie prägen das Ambiente des Hauses, ebenso wie die modern- klassische Ausstattung von Elliott Barnes. Weitere Informationen und Buchungen unter Telefon 05361- 607000 und im Internet http://www.ritzcarlton.com.