Zabeel House MINI by Jumeirah – Neues Hotel mischt Dubais Hotelszene auf.

Je größer und prunkvoller desto besser: lange Zeit war Dubais Hotelszene durch dieses Mantra bestimmt. Kleiner und preiswerter, dafür aber lässiger und individueller mischt das erste Hotel der neuen Marke Zabeel House das arabische Emirat kräftig auf. Neben außergewöhnlichen Extras bietet es vor allen Dingen eines: eine spannende Location. Das Hotel eröffnete vergangene Woche im trendigen Stadtviertel Al Seef direkt am Dubai Creek, einer geschäftigen zwei Kilometer langen Promenade mit Shops, Cafés und Kultureinrichtungen. Hier trifft das alte auf das neue Dubai, traditioneller Luxus auf bezahlbaren Instagram-Lifestyle. Übernachtungen sind zum Eröffnungspreis bis Ende September sogar schon ab 280 AED buchbar (ca. 62 Euro).

© Zabeel House MINI by Jumeirah Al Seef

Vom Bett aus mit einer riesigen Stadtkarte an der Decke den Tag planen, mit den kostenlosen Leihfahrrädern die Umgebung erkunden oder mit den hoteleigenen Sofortbildkameras durchs Viertel schlendern – das neue Zabeel House MINI bietet einige außergewöhnliche Extras und spricht mit seinem farbenfrohen Design in den insgesamt 150 Zimmern insbesondere jüngere und junggebliebene Reisende an. Im Innenhof, der mit seinen zahlreichen Sitzmöglichkeiten als Kennenlern- und Co-Working Space dient, finden regelmäßig Veranstaltungen und Filmabende statt. Zwei Restaurants komplettieren das Angebot: Das hoteleigene Restaurant C.U. bietet pan-asiatische und arabische Spezialitäten, während das Restaurant MishMash Street Food aus der ganzen Welt zubereitet.

Das neue Zabeel House MINI befindet sich in einer der aufstrebenden Stadtviertel Dubais. Als idealen Ausgangspunkt um die Umgebung zu erkunden erreicht man von Al Seef aus das gesamte Stadtgebiet mit dem arabischen Wassertaxi, Bus oder Metro.

© Zabeel House Mini (lobby interiors)

Über Zabeel House:

Zabeel House by Jumeirah ist eine Sammlung von Hotels im Herzen der spannendsten Nachbarschaften großer Städte weltweit. Individuelles Design, besondere Extras sowie die lässige Atmosphäre und Servicementalität der Luxushotelgruppe Jumeirah machen diese neue Hotelmarke so einzigartig. Derzeit sind ein Hotel in Saudi-Arabien, ein weiteres in London und drei Häuser in Dubai geplant: Das Zabeel House MINI by Jumeirah, Zabeel House by Jumeirah – Al Seef (eröffnet im Frühjahr 2018) und das Zabeel House by Jumeirah – The Greens (Eröffnung in Q4 2018). Weitere Neueröffnungen sind in Planung.