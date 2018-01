Deutscher Vorentscheid für die Pizza-Weltmeisterschaft auf der INTERNORGA 2018 – Auf die Pizza fertig los!

Auf der INTERNORGA wird geknetet, gewirbelt und gerollt was das Zeug hält. Die Leitmesse für den gesamten Außer-Haus-Markt sucht am Montag, den 12. März 2018 den „Besten Pizzabäcker Deutschlands“. Der Erstplatzierte erhält den begehrten Titel und qualifiziert sich zusammen mit dem zweiten und dritten Sieger automatisch für das Finale der Pizza-Weltmeisterschaft in Parma/Italien. Dort backen dann etwa 40 Nationen um die Wette und den Titel „Pizza-Weltmeister“. Weitere internationale Vorentscheide der Pizza-Weltmeisterschaft finden in Marseille, Melbourne, Moskau oder Schanghai statt.

„Der Wettbewerb ist ein echtes Highlight auf der INTERNORGA, hier werden live kunstvolle Pizzakreationen mit viel Leidenschaft und Emotion hergestellt. Beim Vorentscheid wird eindrucksvoll demonstriert, dass Pizzabacken echtes Handwerk ist, das viel Fingerspitzengefühl erfordert. Wer hier gewinnt, kann stolz auf sich sein“, sagt Claudia Johannsen, Geschäftsbereichsleiterin bei der Hamburg Messe und Congress GmbH.

Neben dem spannenden Wettbewerb erwartet die Besucher auch ein umfangreiches Workshop- Angebot – vom 9. bis 13. März 2018 dreht sich in Halle A2 während der gesamten Laufzeit der INTERNORGA alles rund um die perfekte Pizza. Welche Zutaten verwende ich? Wie lange sollte der Teig ruhen und welches Equipment ist bei der Zubereitung besonders praktisch? Das sind nur einige der Fragen, die in den Workshops behandelt werden.

Wer sein Können unter Beweis stellen und Deutschland bei der Pizza-Weltmeisterschaft in Parma vertreten möchte, der kann sich noch bis zum 7. März 2018 unter redazione@pizzaepastaitaliana.it bewerben (mit Angabe Name, Pizzeria, Ort, E-Mail und Telefonnummer). Teig und Zutaten werden selbst mitgebracht, der eigenen Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Organisator und Initiator ist das Magazin „Pizza e Pasta Italiana“.

Deutscher Vorentscheid Pizza Weltmeisterschaft (© INTERNORGA)

