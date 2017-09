Hapag-Lloyd Cruises: Bestes kulinarisches Angebot

„Deutscher Kreuzfahrtpreis 2018“: Hapag-Lloyd Cruises in den Kategorien „Bestes Expeditionsprodukt“ und „Bestes kulinarisches Angebot“ prämiert

– Zweifache Auszeichnung mit dem „Deutschen Kreuzfahrtpreis 2018“ – Preisverleihung im Rahmen der Cruise Europe Night in Hamburg

Gestern Abend, am 5. September 2017, wurde im Rahmen der Cruise Europe Night der „Deutsche Kreuzfahrtpreis 2018“ von Oliver P. Mueller, dem Herausgeber der Kreuzfahrtführers „Kreuzfahrtträume“, verliehen. Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Cruises, nahm die Auszeichnung in den Kategorien „Bestes Expeditionsprodukt“ und „Bestes kulinarisches Angebot“ für das Unternehmen entgegen.

„Hapag-Lloyd Cruises ist seit jeher kreativ in der Gestaltung und Erweiterung des kulinarischen Angebots an Bord seiner Schiffe. Mit dem Restaurant Dieter Müller auf der EUROPA war das Unternehmen Pionier darin, einen Spitzenkoch persönlich mehr als 80 Tage im Jahr an Bord zu haben. Mit der EUROPA 2 und ihren sieben Restaurants sowie der Kochschule wurde das Portfolio noch erweitert. Zahlreiche Kulinarik-Events runden das Angebot ab“ lautet die Begründung von Oliver P. Mueller für die Auszeichnung des besten kulinarischen Angebots. Den Sieg in der Kategorie „Bestes Expeditionsprodukt“ begründet Mueller wie folgt: „Mit zwei besonderen Schiffen hat sich Hapag-Lloyd Cruises weltweit einen Ruf als Anbieter von Expeditionskreuzfahrten erarbeitet. Auf innovativen Routen – von den polaren Regionen bis hin zu tropischen Paradiesen – erleben Gäste unberührte Gebiete und kulturelle Highlights hautnah.“

„Die zweifache Auszeichnung mit dem „Deutschen Kreuzfahrtpreis 2018 ist eine erneute Bestätigung unserer Leistungen und unseres Qualitätsversprechens im Expeditions- und Luxussegment. Wir sind besonders stolz auf diese doppelte Anerkennung.“ sagt Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Cruises. „Hapag-Lloyd Cruises

Der „Deutsche Kreuzfahrtpreis“ wurde 2008 von Oliver P. Mueller – damals noch als „seven seas award“ – begründet und prämiert jährlich die besten Leistungen der internationalen Kreuzfahrtbranche.

Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de