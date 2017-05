Chefdays in Graz

Die Speaker der CHEFDAYS AUSTRIA 2017 im Überblick

Eneko Atxa – #38 der World’s 50 Best Restaurants | Restaurant Azurmendi | Larrabetzu (ES)

Massimo Bottura – #2 World’s 50 Best Restaurants | Osteria Francescana | Modena (IT)

Christoph Brand – Kochen Unplugged | Fliegende Köche | Kassel (DE)

Eduard Dimant – Restaurant Mochi | Wien (AT)

Andreas Döllerer – 3 Hauben | Koch des Jahres 2014 | Döllerer’s Genießerrestaurant | Golling (AT)

Thomas Dorfer – #9 der BEST CHEFS Austria | Landhaus Bacher | Mautern (AT)

Willem Hiele – Terroirexperte | Gastentafen & Lunch | Ostdünkirchen (BE)

Harald Irka – #8 der BEST CHEFS Austria | Saziani Stub’n | Straden (AT)

Toshio Kobatake – Japanischer Teppanyaki-Meister | Toshi | München (DE)

Filip Langhoff – 1 Michelin-Stern | 1. Platz Bocuse d’Or 2009 | Ask Restaurant | Helsinki (FIN)

Stefan Marquard – TV-Koch | München (DE)

Virgilio Martínez – bester Koch Lateinamerikas | Restaurant Central | Lima (PER)

Lucki Maurer – TV-Koch & Meat-Experte | Meating Point by Ludwig Maurer | Rattenberg (DE)

Philip Rachinger – #12 der BEST CHEFS Austria | Hotel Restaurant Mühltalhof | Neufelden (AT)

Tim Raue – 2 Michelin-Sterne | Koch des Jahres 2014 | Restaurant Tim Raue | Berlin (DE)

Heinz Reitbauer – #10 World’s 50 Best Restaurants | #1 der BEST CHEFS Austria | Steirereck | Wien (AT) Thomas Rode Andersen – Ikone der Paleoküche | Kopenhagen (DK)

Alex Theil – #49 der BEST CHEFS Austria | Lateinamerikanische Fusion | Mercado | Wien (AT)

Edwin Vinke – 2 Michelin-Sterne | De Kromme Watergang | Hoofdplaat (NL)

Alain Weissgerber – #11 der BEST CHEFS Austria | Restaurant Taubenkobel | Schützen (AT)

2014 vom Gastronomiefachmagazin ROLLING PIN ins Leben gerufen, sind die CHEFDAYS Österreichs größtes Foodsymposium. Mit dem Who’s Who der weltbesten Köche und innovativsten Cooking- Demostrations lockt der zweitägige Fachkongress jährlich über 3.000 Besucher. Aufgrund der großen Nachfrage expandiert das Event 2017 international mit einer Veranstaltung nach Berlin.

CHEFDAYS – Das größte Foodsmposium Österreichs

Reininghausstraße 13a | A-8020 Graz | 0043.316.584 946.68 | www.chefdays.at