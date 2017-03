Martina & Moritz schreiben uns

Hallo, liebe Freundinnen/Freunde des Apfelguts!

Wer jetzt, in der Fastenzeit, nach guter Tradition auf alkoholische Getränke verzichten, aber nicht so weit gehen will, sich mit fadem Geschmack zu kasteien, wird mit unserem Pomme-Pure glücklich werden! Hergestellt aus reifen, per Hand vom Baum gepflückten Früchten unseres Apfelgutes: Prickelnder Apfel – alkoholfrei! Der Saft wurde nicht erhitzt, nicht pasteurisiert, sondern kaltsteril gefiltert und mit Kohlensäure abgefüllt – die pure Frucht, die dank der Perlen frischfruchtig, aromatisch und belebend auf der Zunge tanzt.

Übrigens: Auch köstlich, wenn Sie nicht fasten wollen! Und ein Fest für Kinder…

Wir bieten jetzt das doppelte Probierpaket zum Sonderpreis an: Je 2 Flaschen der jeweils charakteristisch schmeckenden Sorten Cox Orange, Elstar, Rubinette, Boskoop und Glockenapfel sowie eine Cuvée spät reifender Sorten, außerdem eine Piccolo der raren alten Sorte Ananas-Reinette.

Duttenhofer Pomme-Pure – alkoholfrei zum Sonderpreis, nur über diese Mail:

Statt 97,50 € (incl. Versandkosten) für 1 Karton mit 12 Fl. zahlen Sie 75 € + 7,50 € Versandkosten = 82,50 €.

Und wenn Sie 2 Kartons bestellen, versenden wir frei Haus: 24 Flaschen (+ 2 Piccolo) kosten dann nur 150 € !

Einfach kopieren, hier eintragen, wie viele Kartons Sie haben wollen und dieses per Mail an uns zurückschicken:

____ x 12 Flaschen Pomme-Pure (0,75 l) Probierpaket + 1 Piccolo

Info: Am 26. März 2017 findet im Palmenhaus zu Frankfurt die internationale Apfelweinmesse Apfelwein weltweit statt. Neben vielen anderen Spitzenerzeugern aus aller Welt stellen auch wir wieder unsere Apfelweine, Säfte und ausgewählte Brände vor. Wir würden uns freuen, Sie zwischen 13 und 18 Uhr an unserem Stand Nr. 37 begrüßen und bewirten zu können. (Fachbesucher von 11 bis 13 Uhr).

Vom 19. bis 21. März sind wir in Düsseldorf auf der ProWein, am Stand von Franz Keller/Schwarzer Adler und präsentieren unsere Produkte. Nur für Fachbesucher, die wir gerne dort begrüßen würden!

In den letzten Jahren hatten wir immer wieder „Ausreißer“, die beim Öffnen überschäumten. Inzwischen ist das Problem vom Flaschenhersteller gelöst: Der Boden der klaren Flaschen hatte früher manchmal eine leicht rauhe Oberfläche, so dass ein Effekt wie beim Moussíerpunkt in Sektgläsern auftrat, nur großflächiger und heftiger. Jetzt sind dank einer neuen Mischung die Böden absolut glatt und es kommt nicht mehr zum explosionsartigen Schäumen. Der Pomme-Pure ist sanft geworden!

Wer über unsere Homepage bestellt, kann jetzt nach Wunsch auch gleich schnell und praktisch mit PayPal bezahlen. Natürlich liefern wir auch weiterhin auf Rechnung.

Mit herzlichen Grüßen aus dem Schwarzwald,

Martina & Moritz mit dem ganzen Team vom Apfelgut

PS: Wenn Sie reinsortige 12er Pomme-Pure-Pakete (mit 1 Piccolo gratis) haben wollen, geht dies natürlich auch zum Sonderpreis. Bitte deutlich vermerken!

