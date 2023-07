Wer in München ist, geht in ein Wirtshaus. Jedenfalls sollte man das tun, denn es gibt – sogar in der Innenstadt – wirklich gute Wirtshäuser, die ordentliche Qualität zu moderaten Preisen anbieten. Manchmal lohnt es sich allerdings, die Innenstadt zu verlassen und in die Stadtteile zu fahren. Zum Beispiel nach Berg am Laim, keine zehn Minuten mit der U-Bahn vom Stachus entfernt. Dort befindet sich die Echardinger Einkehr, ein Wirtshaus der Augustiner Bräu. Besonders schön ist der nach Süden ausgerichtete Biergarten, rund 200 Gästen bietet er Platz und ist durch die Bäume ordentlich beschattet. Was auf den Tisch kommt, ist von ausgezeichneter Qualität. Zum Niederknien ist der dünn aufgeschnittene Speck auf der Jausenplatte, den Wirt Aleks Hauser aus Innsbruck bezieht.

Echardinger Einkehr

Weine im Wirtshaus? Ja!

Der gelernte Koch arbeitete früher für Sternekoch Hans-Peter Wodarz, was die Echardinger Einkehr nicht zu einem Gourmetgasthaus macht, aber was Produkte und Zubereitung angeht, merkt man eben die Herkunft des Vollblutgastronomen. Wie bei der Sous vide gegarten Kalbsrippe, die so saftig und zart daherkommt wie selten zuvor erlebt. Für Biertrinker gibt’s selbstverständlich Augustiner, der Geheimtipp jedoch ist die Weinleidenschaft des Wirtes. Schon auf der Karte finden sich Weine, die man in einem Wirtshaus nicht erwartet. Der Keller aber bietet viel mehr Schätze, die allerdings bei Aleks Hauser direkt erfragt werden müssen. Überraschungen garantiert, wie etwa die (nicht getrunkene) Doppelmagnum von Ewald Zweytick aus der Steiermark. Der Quereinsteiger ist in seiner Heimat kein Unbekannter, kein Geheimtipp. Aber in Deutschland dürfte er nahezu unbekannt sein, seinen Heaven‘s Door in einem Wirtshaus zu finden ist jedenfalls eine handfeste Überraschung.

Echardinger Einkehr – Bad-Kreuther-Straße 8 – 81671 München (mit der U5 zur Station Innsbrucker Straße, von dort 5 Minuten zu Fuß).

