Nach einer durch die Corona-Pandemie bedingten dreijährigen Pause planen Austrian Airlines und der langjährige Cateringpartner DO & CO für den Sommerflugplan 2023 die Rückkehr der „Flying Chefs“. Ab April 2023 sollen die von DO & CO eingesetzten Köche wieder schrittweise auf Austrian Airlines Flügen in der Business Class zu Langstreckendestinationen kulinarisch verwöhnen. Neben der professionellen Zubereitung innovativer Gerichte aus aller Welt steht die Verwendung regionaler und nachhaltiger Spitzenprodukte für DO & CO und Austrian im Vordergrund. Leider gibt es keine Infos, wo es wann Flying Chefs geben wird und wann auf allen Langstrecken wieder Flying Chefs bedienen.

Austrian Airlines CCO Michael Trestl erklärt Gourmet Report: „Wir wollen unseren Fluggästen mit dem unverwechselbaren Charme unserer Crews und einem unvergesslichen Gourmeterlebnis über den Wolken einen rot-weiß-roten Service der Spitzenklasse bieten. Die Flying Chefs von DO & CO werden endlich wieder Bestandteil unseres Business Class Produktes auf der Langstrecke sein.“

DO & CO CEO Attila Dogudan berichtet dem Gourmet Report: „Wir freuen uns sehr, dass die Flying Chefs wieder an Bord von Austrian Airlines sind und unsere Menüs nach den individuellen Wünschen der Gäste frisch zubereiten dürfen.“

In den ersten Monaten des Austrian Sommerflugplans werden die Flying Chefs den aktuellen Service in der Business Class auf der Langstrecke verfeinern. Ab Sommer 2023 werden die Austrian Fluggäste mit einem gänzlich neu konzipiertem Catering-Service verwöhnt.

