Ab Ende März bis Anfang April verwandelt sich die Wachau bereits zum 14. Mal in ein einzigartiges Mekka für Feinschmecker, denn das Wachau Gourmetfestival lädt erneut zu Genussevents der Extraklasse ein! Zahlreiche Top-Gastronomiebetriebe der Region bilden die Kulisse für Symbiosen von heimischen sowie internationalen Kochkünstlerinnen und Spitzenwinzerinnen, darunter feiert Lisl Wagner-Bacher am 1. April ihre Auszeichnung „40 Jahre Koch des Jahres“!

Lisl Wagner-Bachers Genuss-Manufaktur

40 Jahre ist es her, dass Gault&Millau in Österreich erstmals einen Koch des Jahres kürte, eine Frau noch dazu! Und was für eine: Lisl Wagner-Bacher war erster Gault&Millau Koch des Jahres (1983), schrieb danach einen besonders schönen und spannenden Teil der kulinarischen Geschichte Österreichs.

Im Landhaus Bacher feiert man aber noch ein anderes genussvolles Jubiläum: Lisls Schwiegersohn und Nachfolger Thomas Dorfer steht seit 20 Jahren in der Küche, zuerst mit Lisl gemeinsam, seit vielen Jahren schon alleine an der Spitze. 4 Hauben und 18,5 Punkte sind der Lohn der Mühen.

Lisl Wagner-Bacher

Lisl & Thomas laden zu einem großen Abend der Landhaus-Geschichte ein. Signature Dishes aus 40 Jahren mit kreativen Interpretationen und Weinen aus dem legendären Weinkeller. Ein Abend der Superlative gepaart mit Emotionen, Geschichte und Genuss! Champagner Apero, 7 Gänge, Weine aus den Jahrgängen 1983 & 2003 gespickt mit großartigem Champagner & Weinen aus 4 Jahrzehnten.

Thomas Dorfer

Details:

Tickets: gerne im Voraus buchen, pro Person € 550,00

Beginn: 18.30 Uhr

Landhaus Bacher | Südtirolerplatz 2 | 3512 Mautern |

+43 2732 82937 | info@landhaus-bacher.at | www.landhaus-bacher.at

