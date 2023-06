.Wenn es etwas gibt, das unmittelbare Glücksgefühle hervorruft, dann ist das eine Reise mit den besten Freundinnen. Gibt es für einen Städtetrip mit den Freundinnen einen besseren Ort als Palma?

Hotel Es Príncep, Almaq Roof Top Bar, Palma de Mallorca

Palma ist eine Stadt, die es geschafft hat, ihre Traditionen zu bewahren, mit einem kulturellen und architektonischen Erbe, das es zu einem der wichtigsten Ziele des internationalen Tourismus macht; eine Stadt, die so kosmopolitisch und modern ist wie jede große Metropole. Palma zeichnet sich durch seine Lage direkt am Meer mit einer beeindruckenden Strandpromenade aus, an der sich emblematische Gebäude wie die Kathedrale, das Schloss Bellver, der Almudaina-Palast sowie der große Hafen und die Promenade befinden. Hier werden viele Aktivitäten angeboten, sodass sich die Stadt perfekt für einen Kurztrip mit den Freundinnen eignet.

Frühstück in Palmas Bohème-Viertel

Der Kaffee am Morgen ist ein Ritual, aber ein Frühstück in Palma ist ein echtes Vergnügen. Hier kann man ein köstliches Frühstück und endlose Gespräche genießen. Im trendigen Viertel „Santa Catalina“ gibt es eine große Vielfalt an Cafés, die sich durch ihre Einzigartigkeit auszeichnen. Die traditionellen Cafés in der Nachbarschaft, wo man den Namen der Besucher kennt und ein „wie immer“ serviert bekommt, die Cafés, die sich durch Kaffeespezialitäten und handgemachte Produkte auszeichnen, oder Cafés, die mit ihrer Dekoration überzeugen: Sie alle gehören zu Santa Catalina, wo man den Tag mit einem sehr guten Frühstück beginnen kann. Ein Klassiker in Santa Catalina ist das emblematische Hotel Hostal Cuba, ein mehr als 100 Jahre altes Gebäude im modernistischen Stil, das als 4-Sterne-Boutique-Hotel prächtig restauriert wurde. Dort kann man sich austauschen, die Gesellschaft der anderen genießen und in der Skybar „Cuba sky Bar“ mit fantastischem Blick auf das Meer und die Kathedrale frühstücken.

Städtetrip Palma de Mallorca

Einkaufen im Zentrum von Palma

Palma hat viele interessante Gassen, die zum Bummeln und zum Besuch der lokalen Geschäfte einladen, in denen man handgefertigte und wirklich einzigartige Produkte finden kann. In den letzten Jahren hat sich der Paseo del Borne zur meistbesuchten und wichtigsten Einkaufsstraße der Insel entwickelt. Shoppingbegeisterte finden hier Luxusgeschäfte wie Rialto Living, ROUGE Mallorca, Louis Vuitton, Hugo Boss, Escada und Bvlgari, die diese Luxuspromenade zur „Designerstraße“ gemacht haben. Wer nicht nach Luxus sucht, findet in der langen, schmalen Calle San Miguel, die von der Plaza España zur Plaza Mayor führt, die lokalen und traditionellen Geschäfte vergangener Zeiten.

Nachmittag mit viel Entspannung

Wer sich einen gemütlichen Nachmittag in Kombination mit einer guten Entspannungssession wünscht, kann in Palma perfekt abschalten und den Stress des Tages oder der Woche loswerden und sich einen Moment der Entspannung gönnen. Bei einer Gruppenmassage kann man sich nebenbei unterhalten und von Fachleuten eine besondere Behandlung erhalten. Zusätzlich werden hier auch feuchtigkeitsspendende, peelende und straffende Anwendungen angeboten. Ein zauberhafter Ort direkt am Mittelmeer und neben der Kathedrale von Palma, wo man einen schönen Nachmittag mit Freunden verbringen kann, ist z. B. das Hotel El Llorenç Parc de la Mar. Dieses Hotel bietet einen einzigartigen Innenbereich und ein Design, das Klassik und Moderne miteinander verbindet.

