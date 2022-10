Genusskulturförderin Ramona Pop und kulinarischer Newcomer Restaurant Merold werden ausgezeichnet

Staatssekretär Michael Biel hat gemeinsam mit Moderatorin Marie Kaiser und Festivalleiter Bernhard Moser die elfte Ausgabe der eat! berlin eingeläutet. Bei der „Meisterlichen Eröffnung“ im Meistersaal am Potsdamer Platz wurden 150 Gäste vom Staatssekretär für Wirtschaft, Michael Biel, begrüßt. Die ehemalige Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Ramona Pop, seit Juli 2022 Vorständin des Verbraucher- zentrale Bundesverbandes, erhielt die Auszeichnung „Förderin der Genusskultur“.

Im Mittelpunkt des Abends stand die Verleihung von Auszeichnungen, die Persönlichkeiten herausheben, welche die Welt der Kulinarik maßgeblich inspirieren und prägen. Der Preis für die „Förderung der Genusskultur“ wird an Ramona Pop überreicht, die Laudatio hält Festivaldirektor Bernhard Moser: „Das kulinarische Berlin hat sich nachhaltig verändert und viele Menschen nehmen und nahmen daran Anteil. Für sie ist dieser Preis kreiert.“ Bisherige Preisträger:innen waren Sonja Moor, Karl Wannemacher, Michael Hoffmann, Guido Wegner, Gesumino Pireddu, Bernd Matthies, Alexander Dressel, Anja und Carsten Schmidt sowie Herbert Beltle.

eat! berlin 2022 ist gestartet

Der „Preis für kulinarische Newcomer“ wird 2022 bereits zum dritten Mal verliehen und ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Gewinnerin oder der Gewinner werden gemeinsam von Expert*innen vom Tagesspiegel, radioeins und der eat! berlin benannt. Ausgezeichnet wird in diesem Jahr das Restaurant Merold. 2020 waren Holycrab!-Invasive Delicatessen die Gewinner, 2021 das Projekt „Kochen für Helden“, dessen Initiatoren Ilona Scholl und Max Strohe den Preis stellvertretend entgegennahmen.

Michael Biel, Staatssekretär für Wirtschaft zur Eröffnung: „Die eat! Berlin hat eine große Strahlkraft in die Stadt und über ihre Grenzen hinaus. Sie ist wichtig für den Wirtschaftsstandort – besonders für die Gastronomie und den Tourismus. Hier treffen sich die Expertinnen und Experten des guten Geschmacks und der bestechenden Kulinarik – sie verbinden Vision und Handwerk, Genuss und Können. Ihre Fähigkeiten zeigen, dass Berlin auch in diesem Bereich eine Stadt von internationalem Rang ist.“

Mit dem Startschuss des diesjährigen Gourmetfestivals beginnen elf genussvolle Tage in der Hauptstadt, die insgesamt mehr als 80 Köch*innen aus dem In- und Ausland vereinen, die mit über 60 Michelin-Sterne ausgezeichnet sind.

Bereits zur Auftaktveranstaltung konnten sich die Gäste auf ein kulinarisches Sternefeuerwerk freuen: Thomas Bühner (er kochte drei Sterne im La Vie, Osnabrück und plant ein La Vie in Taipeh), Hendrik Otto (ehemals Küchenchef im Lorenz Adlon Esszimmer, jetzt Sterne im Glas) und Reto Lampart (ehemals Lampart’s Art of Dining*, jetzt das exklusive Landhaus Lampart’s Val Lumnezia in Morissen/Schweiz). Unterstützt wurden sie von Sven Reschke (Gans und Gar, Catering Berlin) und sorgen gemeinsam an diesem Abend in sechs Gängen für das leibliche Wohl aller Teilnehmenden. Komplementiert wird das Essen von den Weinen der VDP.Weingüter Hey, Schloss Proschwitz – Prinz zur Lippe und Reichsrat von Buhl.

eat! berlin

Moderatorin Marie Kaiser, Journalistin und Kunst- und Kulturkritikerin bei radioeins, sorgt für spannende Gespräche und wird augenzwinkernd durch den Abend führen und den Gästen dabei die ein oder andere Anekdote entlocken.

www.eat-berlin.de