25 Jahre nachdem OXO die erste pumpenbetriebene Salatschleuder auf den Markt brachte, macht diese neue Glasversion das Vorbereiten und Servieren von Salaten noch leichter – mit lebenslanger OXO Garantie.

Von Gourmet Report getestet und für nützlich gefunden!

Zum ersten Mal präsentiert sich die OXO Salatschleuder mit einer Schüssel aus nachhaltigem Borosilikatglas. In Sekundenschnelle hilft sie Salate zu waschen und zu trocknen und danach auf dem Tisch anzurichten. Im herausnehmbaren Sieb werden Salat und Kräuter abgespült und hinterher wieder in die Glasschale eingesetzt. Zum Trocknen nun den Deckel aufsetzen. Die einzigartige Einhand-Pumpe schleudert den Salat bei minimalem Aufwand trocken, während der patentierte Bremsmechanismus die Schleuder mit nur einem Finger-Druck sofort stoppt. Der rutschfeste Pumpengriff lässt sich flach und bündig im Deckel arretieren, so dass die Schleuder leicht in Schränken Platz findet. Der rutschfeste Sockel verhindert, dass die Salatschleuder während des Gebrauchs auf der Arbeitsfläche verrutscht.

Die kürzlich mit dem Ambiente Solutions Award für Innovation ausgezeichnete Premium Glasschüssel kann zum Servieren von warmen oder kalten Speisen verwendet werden und ist mit ihrem großen Fassungsvermögen von 5,9 Litern eine eindrucksvolle Ergänzung für jeden Esstisch. Der Deckel ist spülmaschinenfest und kann für eine gründliche Reinigung auseinandergenommen werden. Die Salatschleuder wird, wie alle OXO Tools, mit der OXO-Besser-Garantie geliefert.

UVP 84,99€, erhältlich online und offline, z.B. im Fachhandel