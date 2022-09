Algen-Chips

Die Deutschen sind die Snackweltmeister

Algen (Seaweed) Chips

94 % greifen gerne und regelmäßig in die (salzige) Snackschüssel. Das hat eine aktuelle Studie des Lebensmittelherstellers Mitsuba herausgefunden. Am beliebtesten sind dabei Chips, Nüsse und Salzstangen. Um das Snackregal der Deutschen diverser zu gestalten und bisher eher unbekannte Geschmäcker in die deutschen Haushalte zu bringen, hat der niederländische Snackexperte Mitsuba brandneue Seaweed-Crisps herausgebracht. Der salzige Snack besteht aus Seetang, auch Nori genannt, der mit einer dünnen knusprigen Schicht Tapioka ummantelt ist. Obwohl 70 % der Befragten noch nie in ihrem Leben Seetang gegessen haben, sind die meisten neugierig, den Snack zu probieren (81 %). Um die deutsche Bevölkerung langsam an traditionell asiatische Snacks heranzuführen, gibt es die Seaweed-Crisps in den beliebten Geschmacksrichtungen Meersalz, Paprika und Wasabi. Zudem sind die Snacks MSG- und palmölfrei, vegan und eine natürliche Quelle an Ballaststoffen. Um CO2-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig die Biodiversität der Ozeane zu erhalten, arbeitet Mitsuba eng mit The Seaweed Company zusammen. Gemeinsam bauen sie pro verkauften Snackbeutel ein A4-großes Feld Seetang Farm.

In asiatischen Ländern ist Seetang seit Jahrhunderten wichtiger Bestandteil der nationalen Küche. Ob in Sushi, als Tee, Suppenbeilage oder auch als leckerer Snack für Zwischendurch: Ist in Asien die essbare Alge bekannt und beliebt, scheint der Trend in Deutschland noch nicht ganz angekommen zu sein. Die meisten kennen Nori nur im Sushi, wenn sie es überhaupt schon mal probiert haben. Das möchte Mitsuba nun ändern und mischt mit seinen neuen Produkten unter dem Motto „Spice up your life“ das Snacksortiment der deutschen Supermärkte auf.

Die ausgezeichnete asiatische Chips-Alternative

In Deutschland stehen Chips ganz oben auf der Liste der beliebtesten Snacks. Mitsuba bringt mit ihren Seaweed-Crisps nun eine kreative Alternative auf den Markt. Der knusprige Seetang-Snack ist in den beliebtesten Chips-Geschmacksrichtungen Paprika und Meersalz erhältlich. Der dritte Geschmack ist etwas ausgefallener, aber in Deutschland trotzdem beliebt: Wasabi. Der Seetang an sich hat eine würzig-salzige Note, die sich ideal mit den eben genannten Geschmäckern kombinieren lässt und so zu einem ausgefallenen, knusprigen und geschmacksintensiven Snack wird. Das findet auch die Jury der diesjährigen ISM Süßwarenmesse in Köln. Mit den Seaweed-Crisps in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen konnte Mitsuba den zweiten Platz beim New Product Showcase Award 2022 mit nach Hause nehmen.

Snack für Snack Asien entdecken

Neben den neuen prämierten Seaweed-Crisps hat Mitsuba noch andere asiatisch-inspirierte Snacks in ihrem Sortiment. So gibt es zum Beispiel die Thai Chili Crispies, die mit scharfer Chili gewürzt und besonders crunchy sind. Oder auch der beliebte Wasabi Peanut Crunch, der einen auf eine aufregende geschmackliche Reise ins ferne Japan nimmt.

Mitsuba bietet eine große Range an knusprigen und leckeren asiatischen Snacks an. Von ummantelten Erdnüssen, Reissnacks, glutenfreien Reiscrackern bis hin zu einer Reihe von unterschiedlichen Snack-Mixen ist also für jeden etwas passendes dabei – jetzt muss nur noch entschieden werden, mit welchem Snack dem Leben etwas „Spice“ verliehen wird.

Mitsuba ist ein niederländischer Lebensmittelhersteller, der sich auf asiatische Reissnacks spezialisiert hat. In ihrem Sortiment befinden sich verschiedene Snack-Mischungen, Reiscracker und Seaweed Snacks. Ihre Mission ist es „to spice up your life“ mit den verschiedenen spicy und crunchy asiatisch inspirierten Snacks.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mitsubasnacks.com.