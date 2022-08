Mit Picknickkörben „La France“ die Stadt entdecken und die Natur genießen 

Raus ins Vergnügen: Die Ganymed Brasserie lädt Berliner und Touristen ein, die Hauptstadt neu zu erleben. Ausgestattet mit einem prall gefüllten Picknick-Korb lässt sich ein Ausflug an der berühmten Berliner Luft perfekt genießen. Dabei bleibt es jedem selbst überlassen, wo man es sich mit der Auswahl an Köstlichkeiten im Korb bequem macht: ein Gläschen gut gekühlter französischer Chardonnay auf den Treppen des Pergamon-Museums, frisches Baguette auf der Wiese im Monbijou-Park oder Mousse au Chocolat auf der Bank im Tiergarten: Berlin bietet viele schöne Orte, an denen man sich niederlassen mag.

Ganymed Picknickkorb ( © Selina Schrader)

Für 80 Euro bekommen Flaneure eine Auswahl an Ganymed-Spezialitäten wie französischen Käse und Wurst, Kräuterquark, süß-sauer eingelegtes Gemüse, Croissants, Mousse au Chocolat im Glas und Baguette mit französischer Butter. Auch eine Flasche gekühlter Patriarche de Bourgogne ist im Korb zu finden. „Wir haben in den letzten beiden Jahren das Spazierengehen neu für uns entdeckt“, erklärt Michael Pankow die Idee hinter dem To-Go- Konzept, „und so viele einladende Ecken gefunden, an denen man gern länger verweilen würde, wenn man ein paar Kleinigkeiten dabei hätte.“ Allein im Kiez rund um die Brasserie Ganymed gibt es Geschichte, Politik, Moderne und Originalität an allen Ecken. Das alles können die Gäste nun entdecken – höchstkomfortabel versteht sich: mit einem Rundum- Sorglos-Picknick-Korb als Selbstversorger. Für Gäste mit weniger Bewegungsdrang steht die Terrasse der Ganymed Brasserie offen: mit einer vielseitigen Frühstücksauswahl, lockeren Crêpes und natürlich französischen Spezialitäten bis tief in die Nacht hinein.

Der Korb kostet 80 Euro und kann bestellt werden unter https://shop.ganymed- brechts.de/collections/ganymed-to-go. Für den Korb wird ein Pfand von 30 Euro erhoben. Für 95 Euro kann der Korb nach dem Picknick behalten werden.

Das Restaurant verfügt über 130 Innenplätze sowie 180 Außenplätze und ist montags bis freitags von 11:00 bis 24:00 Uhr und samstags und sonntags von 10:00 bis 24:00 Uhr geöffnet. Reservierungen telefonisch +49 (0) 30 2859 9046 oder per E-Mail an reservierung@ganymed-brasserie.de.