Stefan Pfeiffer ist neuer Küchenchef im Vox

Mit Erfahrung setzt Pfeiffer auf intensive Highlights

Im Vox Restaurant beginnt ein neues kulinarisches Zeitalter: Stefan Pfeiffer übernimmt die Chefposition in der Küche. Frisch aus dem Sterne-Restaurant Zeitwerk in Wernigerode im Harz, wo Stefan Pfeiffer in den letzten drei Jahren als Küchenchef bereits traditionelles Handwerk und Führungsqualitäten bewiesen hat, überrascht der neue Vox-Küchenchef die Hauptstädter ab sofort mit saisonalen Kreationen.

Vox – Stefan Pfeiffer (© Grand Hyatt Berlin)

Auf dem Berliner Parkett kennt sich Stefan Pfeiffer aber bereits aus. Er hat 2016 als Junior Souschef im Restaurant 44 im Swissôtel am Ku’damm gearbeitet und wechselte im Januar 2017 ins gegenüberliegende Le Faubourg – damals noch Sofitel, heute Dorint.

Seit dem 1. Juli geht Stefan Pfeiffer im Vox „live“ und präsentiert höchstpersönlich sommerliche Highlights wie Jakobsmuschel mit Fenchel und geeistem Apfel- Staudensellerie-Sud, gebeizte Makrele mit Gurke, Dill und Tobiko-Kaviar, Zwiebelgewächse mit Lauchöl, geräucherter Forellen-Velouté, Iberico Pluma mit Kohlrabi und Umeboshi-Pflaume, gegrillter Lammbauch mit Topfencreme und Rote Bete oder gegrillten Hummerschwanz mit geräucherter Melone und Zitrus-Espuma.

Der 30-Jährige bringt eigene Ideen für die Karte mit, weiß aber auch, an welchen Klassikern er nicht rütteln darf. Die beliebte Hummerschaumsuppe und das legendäre Rindertatar bleiben als Lieblingsspeisen der Stammgäste erhalten. Doch auch hier wird Pfeiffer mit feinen Nuancen zeigen, dass er ein Meister der Aromen ist.

Als Adresse für authentisches japanisches Sushi wird das Vox weiterhin die traditionelle Vielfalt servieren, für die das Restaurant bekannt ist. Die Sushi-Meister freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Stefan Pfeiffer, der mit ihnen die Liebe zu hochwertigen Zutaten und spannenden Geschmackskombinationen teilt.