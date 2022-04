Schillernde Vielschichtigkeit

Charles Heidsieck präsentiert den Blanc des Millénaires 2007

Der Zahl sieben sagt man im Allgemeinen etwas Magisches nach, symbolisiert sie doch Einheit und Perfektion. Man denke an die sieben himmlischen Tugenden, die sieben Weltwunder oder die sieben Todsünden. Auch gegensätzliches findet in der Zahl sieben Vollkommenheit. Nun fügt das Haus Champagne Charles Heidsieck seiner Prestige Linie Blanc des Millénaires ein siebtes Chardonnay Meisterwerk hinzu. Jahrgang 2007 – zum ersten Mal in der hauseigenen Crayères-Form.

Key Visual BDM 2007 (@ Savarin)

In vollkommener Harmonie fügt sich die Prestige Linie in das Cuvée Sortiment des Hauses ein. Diese Harmonie zollt dem außergewöhnlichen Charles Stil Tribut, der sich in jeder einzelnen Flasche wieder findet – vom Brut Réserve bis zum Blanc des Millénaires.

Ausschließlich die größten Chardonnays aus den fünf Spitzenlagen aus dem einzigartigen Terroir der Côte des Blancs werden für den Blanc des Millénaires auserwählt – vier Grands Crus und ein Premier Cru: Oger für die Textur, Mesnil-sur-Oger für die Ausgewogenheit, Avize für die kraftvolle Mineralität, Cramant für die Vielschichtigkeit und Vertus für die Frische und floralen Noten. Nicht nur der hohe Anspruch an Qualität und Lagerungspotenzial, sondern auch die außergewöhnliche Begabung des Kellermeisters Cyril Brun als Maître Assembleur beim Ausbau großer “Blancs”, verleihen diesem Wein seine unvergleichliche Textur. Seine kraftvolle Präsenz mit eben dieser cremig-sanften Textur sind charakteristisch für den Blanc des Millénaires. Aufgrund der hohen Qualitätsstandards des Hauses wird der Blanc des Millénaires nur aus außergewöhnlichen Ernten hergestellt. Ein Blick zurück: 1993 brachte Charles Heidsieck den ersten Blanc des Millénaires, einen Blanc de Blancs aus dem prestigeträchtigen Jahrgang 1983, auf den Markt. Es folgten die Jahrgänge 1985, 1990, 1995, 2004 und 2006 – allesamt Beispiele für die außergewöhnlich hervorragenden Chardonnays der jeweiligen Ernte.

Pünktlich zum 200. Jubiläum des Gründers Charles Camille Heidsieck entlässt Cyril Brun den siebten Blanc des Millénaires Jahrgang in die Welt. Sehr früh schon interessierte sich der Gründer selbst für Blanc de Blancs und war damit – wie in vielen anderen Aspekten seines Wirkens – seiner Zeit wieder einmal voraus.

(@ Savarin)

Der Jahrgang 2007 präsentiert sich gegensätzlich voller Frische und Jugendhaftigkeit und mit hohem Lagerungspotenzial. Dabei bereitete das Weinjahr 2007 in der Champagne zunächst große Sorgen aufgrund eines verfrühten Frühlings und dem damit verbundenen Knospenbruch, der deutlich vor der üblichen Zeit lag. Die Blütezeit begann dann Ende Mai und schlechtes Wetter in Form von Kälte und starken Regenfällen dominierten den Sommer. Aber dieses Wetterprofil ist nahezu perfekt für die Entwicklung vielversprechender Chardonnay Trauben und so erinnert dieser Jahrgang an die Klassiker der 1980iger und 90iger Jahre. Auch James Suckling ist begeistert von so viel Eleganz und Präzision und bewertete Cyril Bruns neusten Coup mit starken 96 Punkten, der ihn als einen sehr eleganten Champagner mit Präzision und Fokus am Gaumen und einem Abgang kristalliner Reinheit und Helligkeit bezeichnet.

Er brilliert im Glas mit einer blassgoldenen Farbe mit grünen Reflexen. Die salzige Mineralität der Côte des Blancs ist allgegenwärtig. In der Nase feine Röst- und Rauchnoten, die sich mit frischen Zitrusnoten von Grapefruit, Yuzu und Quitte mit cremigen Akzenten und leichten Salzbutter- und Karamellnoten verbinden. Der Geschmack geht in ein langes Finish über, ein harmonisches Spiel zwischen der leicht salzigen Note und aromatischen Zitronenkuchen.

Der aktuelle Jahrgang des Blanc des Millénaires ist seit dem 1. April 2022 für 195 Euro bei Ludwig von Kapff erhältlich.