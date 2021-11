ROBINSON sucht ab sofort neue Talente für Urlaubssaison 2022

– Jobcastings in vier deutschen Städten ab Ende Oktober

– Erstmals hybrides Casting-Modell mit Online- und Präsenz-Anteilen

In der Mittagspause zur Abkühlung ins Meer hüpfen? Am Abend den Sonnenuntergang am Strand oder vor wunderschöner Bergkulisse genießen? Kurz: Arbeiten und Leben in den schönsten Urlaubsregionen – das geht bei ROBINSON.

Für die kommende Urlaubsaison 2022 sucht der Clubanbieter ab sofort wieder neue Talente aus den Bereichen Sport & Entertainment, Tanz & Choreographie, Familie, Tennis, GroupFitness, Sound & Light, Bühne/Deko und Kostüm/Requisite. Bei vier Castings in Köln, München, Stuttgart und Hannover können die BewerberInnen ihr Können zeigen und sich ihren Traumjob sichern. Mit einem umfassenden Hygienekonzept, das unter anderem eine Testpflicht sowie kleinere Gruppengrößen beinhaltet, gestaltet ROBINSON die Castings für alle Teilnehmenden besonders sicher.

Erstmals hat sich ROBINSON in diesem Jahr für ein hybrides Casting-Modell mit digitalen Elementen und Präsenzveranstaltungen entschieden. Nach erfolgreicher Online-Bewerbung erhalten alle KandidatInnen zunächst eine Einführung in die ROBINSON Welt in einer Web-Konferenz. Bei den Jobcastings vor Ort können sie sich dann live und in Farbe präsentieren. Damit baut der Clubanbieter sein Angebot an digitalen Bewerbungsformaten weiter aus und erleichtert BewerberInnen den Job-Einstieg insbesondere in Pandemie-Zeiten.

„Für ROBINSON zu arbeiten und damit Teil der großen ROBINSON Familie zu sein, ist etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns sehr, dass wir die Präsenzcastings wieder aufnehmen können. Mit der hybriden Form vereinen wir sowohl den Wunsch nach Sicherheit als auch die Möglichkeit, sich persönlich kennenzulernen“, sagt Bernd Mäser, Sprecher der ROBINSON Geschäftsführung.

An folgenden Terminen finden die Castings statt:

· Köln, 30.10.2021

Sport & Entertainment, Tanz & Choreographie, Familie, Tennis, GroupFitness

· München, 27.11.2021

Sport & Entertainment, Tanz & Choreographie, Familie, Tennis, GroupFitness

· Stuttgart, 15.01.2022

Sport & Entertainment, Tanz & Choreographie, Familie, GroupFitness

· Hannover, 05.02.2022

Sport & Entertainment, Tanz & Choreographie, Familie, GroupFitness

Jeweils einen Tag vor diesen Jobcastings finden, ebenfalls nach vorheriger digitaler Einführung, Zusatzcastings für die Bereiche Sound & Light, Bühne/Deko sowie Kostüm/Requisite in den Räumen der Akademie „Deutsche POP“ in der jeweiligen Stadt statt. (29.10.21 Köln, 26.11.21 München, 17.01.22 Stuttgart, 04.02.22 Hannover)

Weitere Informationen zur Bewerbung finden Interessierte auf der Webseite jobs.robinson.com.

Per Job-Such-Funktion kann nach Wunsch-Position oder Ort gefiltert werden. Internationale BewerberInnen finden alle wichtigen Informationen auf der englischsprachigen Seite jobs.robinson.com/en/home/.