Der FINE CLUB Wiesbaden

Mit der Gründung des FINE CLUB setzen Geschäftsführer Pascal Zier und FINE Herausgeber Ralf Frenzel neue, exklusive Maßstäbe in Form eines Member Clubs. Ausgewählte Spitzengastronomen unterstützen als FINE CLUB Ambassadors bei der Kultivierung der Club-Philosophie. Ihre Restaurants fungieren als FINE CLUB Clubhouses. Exklusive Events, Zugang zu besonders erlesenen Raritäten und ein maximaler Servicegedanke beim Kreieren einzigartiger Momente komplettieren die Club-Philosophie.

FINE Das Weinmagazin zählt zu den renommiertesten Weinmagazinen Europas und gilt als Flaggschiff des deutschen Weinjournalismus. Namensgebend war das Special Interest Magazin auch für den FINE CLUB, der in diesem Jahr von Verleger und Herausgeber Ralf Frenzel in Wiesbaden gegründet wurde und eine stetig wachsende Gemeinschaft moderner Genießer ist: Dabei steht der exklusive Zugang zu besonders guten, limitierten oder unverkäuflichen Produkten im clubeigenen, geschlossenen Shopping-Club sowie einzigartige Erlebnisangebote in Form von Events, Workshops, Tastings und Reisen bei erstklassigem Service im Fokus. Die anspruchsvollen Mitglieder legen Wert auf die Exklusivität des Erlebnisses und die Gewissheit, dass sie den Moment nicht besser hätten genießen können. Der FINE CLUB ermöglicht ihnen genau das: er lässt sie den feinen Unterschied leben und erleben. Hierfür sorgen auch auserwählte Markenbotschafter und FINE CLUB Clubhouses, die zu den interessantesten Restaurants des Landes zählen. Durch exklusive Angebote wie eigene FINE CLUB Weinkarten mit Raritätenangeboten, außergewöhnlichen Service und einzigartige Events wird die Vision des FINE CLUB vor Ort erlebbar. Der FINE CLUB ist sich zudem seiner gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung bewusst und unterstützt seit seiner Gründung Charity-Projekte deutschlandweit.

„Clubs mit exklusiven Mitgliedschaften gibt es viele – einige von Ihnen habe ich selbst in den vergangenen Jahrzehnten auf der ganzen Welt besucht. Was mir allerdings fehlte, war immer das gewisse Etwas. Der Grund noch länger am Tisch sitzen zu bleiben, sich noch intensiver mit der Herkunft eines Produkts zu befassen oder noch ausführlichere Gespräche mit Gleichgesinnten zu führen. Auch der besondere Service, der mich wirklich dazu anreizt, regelmäßig mit Geschäftspartnern und den besten Freunden wiederzukommen, habe ich oft vermisst. Hier greift der FINE CLUB mit unserer tiefen Liebe zum Besonderen und Exklusiven mit einer einzigartigen Dienstleistungsmentalität. Ich schätze es sehr, dass Pascal Zier mit seiner Expertise und Erfahrung als Partner und Geschäftsführer den Club aktiv mitgestaltet.“, so Ralf Frenzel.

„Ziel und Vision des FINE CLUBS ist es den Dreh- und Angelpunkt für ein nationales und internationales Genießerpublikum zunächst in Deutschland, später auch europaweit zu schaffen. Hierfür werden wir nicht weniger als unser Bestes geben und die Kompetenz unseres gesamten Netzwerks nutzen. FINE CLUB Ambassadors sind wahrhaftige Gastgeber. Sie wissen um die Vorlieben ihrer Gäste und haben ein gutes Gefühl, wer als FINE CLUB Member in Frage kommt. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit und die stetige Weiterentwicklung des Clubs.“, so Pascal Zier.

Als nächstes Ziel wurde die sorgfältige Auswahl hochkarätiger Markenpartner europaweit sowie die Ausrichtung der ersten exklusiven Club-Events wie Family & Friends Abende in ungezwungener Atmosphäre, Tastings oder Networkingformate definiert.

Der Auftakt in der jungen Geschichte des FINE CLUB ist die große Grand Opening Party, die am 17.09 im FINE CLUB-Clubhouse in Wiesbaden, dem „Goldstein“, stattfinden wird.

Für das Grand Opening öffnet sich der FINE CLUB einmalig auch Nichtmitgliedern. Es ist also die Gelegenheit, den FINE CLUB, seine Community und die Menschen hinter den Kulissen, hautnah kennenzulernen. Die 202 Tickets sind streng limitiert und nur auf www.fine-club.de erhältlich. First come, first served.