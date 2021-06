Mariano Liuzza ist Küchenchef im Sheraton Grand Salzburg

Frischer kulinarischer Wind weht in der Gourmetküche des Sheraton Grand Salzburg: Mariano Liuzza hat als Küchenchef die kulinarische Leitung für die HotelrestaurantsMirabell und taste.it, die Piano Bar sowie für das Veranstaltungscatering samt der vom Hotel gecaterten Events im Kongresshaus Salzburg übernommen.

Mariano Liuzza ist neuer Küchenchef im Sheraton Grand Salzburg

Mariano Liuzza verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei der Kreation und Umsetzung von außergewöhnlichen kulinarischen Erlebnissen in der Luxushotellerie und kochte unter anderem in Hotels von Marriott International in Vietnam, im Oman und in Indonesien. Im Restaurant taste.it können sich Gäste auf neue mediterrane Gerichte wie hausgemachte Spinat-Ravioli mit Taleggio Sauce und Trüffel oder das schwarze Sepia-Risotto mit Jakobsmuscheln freuen. Ein neuer Höhepunkt unter Mariano Liuzzas Feder wird zudem der Muschel-Freitag sein, bei dem Miesmuscheln in verschiedensten Variationen mit Weißbrot auf den Tisch kommen. Im Restaurant Mirabell genießen Gäste mit Blick in den gleichnamigen Park echte österreichische Klassiker aus der Gourmetküche. Das Restaurant eignet sich sowohl im Sommer auf der Mirabell Terrasse, als auch im Winter für feierliche Anlässe und lockt an den Wochenende mit Events wie dem FRID*EX Dinner, dem traditionellen Hut-Essen am Samstagabend sowie dem Sunday Lunchmit Live-Piano Musik. Im vergangenen Jahr wurden die umfangreichen Renovierungsarbeiten im Sheraton Grand Salzburg vollständig abgeschlossen. Gäste können sich künftig über ein neues Ambiente in der Hotellobby, in der Piano Bar und im Restaurant Mirabell freuen. Zudem wurden alle Veranstaltungsräume des Hotels sowie zahlreiche Zimmer und Suiten renoviert.

