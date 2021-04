Regent Seven Seas Cruises erweitert Flotte um Seven Seas Splendor

Seven Seas Splendor

Regent Seven Seas Cruises, die internationale Luxus-Reederei, hat Ende Januar 2020 ihre Flotte um die Seven Seas Splendor erweitert. Das fünfte Schiff von Regent, das in der Fincantieri- Werft im italienischen Ancona gefertigt wurde, setzt das 28-jährige Erbe der Kreuzfahrtlinie fort und bietet Gästen ein unvergleichliches Erlebnis, bei dem jeder erdenkliche Luxus inbegriffen ist.

Mit einem Gewicht von über 55.000 Tonnen und einer Länge von 224 Metern verkörpert die Seven Seas Splendor Luxus in Perfektion. An Bord bieten 551 Besatzungsmitglieder den bis zu 750 Gästen, die in 375 elegant ausgestatteten Suiten mit einer Fläche von 28 bis zu 413 Quadratmetern wohnen, persönlichen Service und Komfort auf höchstem Niveau. Auf dem Schiff gibt es fünf Restaurants sowie drei elegante Bars und Lounges. Die aufwendig gestalteten öffentlichen Bereiche, die kuratierte Kunstsammlung im Wert von fünf Millionen Dollar sowie die über 500 Kristallkronleuchter und insgesamt mehr als ein Hektar verarbeiteter italienischer Marmor unterstreichen die Eleganz des Schiffes.

„Wo auch immer Sie sich auf der Seven Seas Splendor umschauen, werden Sie von Eleganz, Komfort und Gastfreundlichkeit umgeben sein“, erklärt Jason Montague, Präsident und CEO von Regent Seven Seas Cruises, gegenüber Gourmet Report. „Luxusreisende haben zwei Jahre auf dieses atemberaubende neue Schiff gewartet. Der Tag, an dem erstmals Reservierungen für die Seven Seas Splendor entgegengenommen werden konnten, war der erfolgreichste Buchungstag in der Geschichte unseres Unternehmens. Wir danken dem Team von Fincantieri für die Zusammenarbeit mit Regent und die Unterstützung bei der Verwirklichung unserer ehrgeizigen Vision, ein Schiff zu bauen, das Luxus perfektioniert. Die Seven Seas Splendor beweist einmal mehr, dass Regent Gästen der gesamten Flotte kontinuierlich und fortlaufend ein unvergleichliches Erlebnis bietet.“

„Qualität ist ein Markenzeichen sowohl von Regent Seven Seas Cruises als auch von Fincantieri. Es war uns eine Ehre, dieses bedeutsame und zugleich beeindruckende Schiff zu bauen, das die umfangreichen Fähigkeiten von Fincantieri und deren Stellung im Luxus-Kreuzfahrtsegment, einer einzigartigen und umkämpften Marktnische in der Schiffbauindustrie, widerspiegelt“, so Luigi Matarazzo, Geschäftsführer des Bereichs Handelsschiffe bei Fincantieri.

Unter der Leitung von Kapitänin Serena Melani – der ersten weiblichen Kapitänin überhaupt, die das Kommando für ein neues Hochseekreuzfahrtschiff übernimmt – trat die Seven Seas Splendor am 6. Februar 2020 ihre erste offizielle Reise von Barcelona über Spanien nach Miami an.

Über die Seven Seas Splendor

Die Seven Seas Splendor ist ein Schiff, das Luxus verkörpert. Während sie die berühmtesten Ziele der Welt so wie auch versteckte, einzigartige Destinationen ansteuert, wird ihren bis zu 750 Gästen Luxus geboten

Im gesamten Schiff wurden insgesamt über 4.270 Quadratmeter italienischer Marmor verarbeitet. Alle 375 Suiten des Schiffes verfügen über einen privaten Balkon, die gemeinsam eine Gesamtfläche von fast 4.830 Quadratmetern bilden. Damit zählt die Seven Seas Splendor zu den Schiffen mit der größten Balkonfläche überhaupt. Die exklusiv ausgestatteten Suiten reichen von der 29 Quadratmeter großen Veranda Suite bis hin zur opulenten 413 Quadratmeter großen Regent Suite.

Die Regent Suite ist die luxuriöseste Unterkunft auf See und das Juwel unter den 14 beeindruckenden Suite-Kategorien. Sie bietet ultimativen Komfort und verfügt über eine handgefertigte Hästens Vividus Matratze im Wert von 200.000 Dollar sowie einen eigenen Spa- Bereich mit Sauna, Dampfbad und Treatmentraum sowie unbegrenzt inkludierte Spa- Behandlungen. Von der 120 Quadratmeter großen Veranda aus haben Gäste außerdem eine uneingeschränkte 270-Grad-Aussicht über den Bug der Seven Seas Splendor. Ein Highlight ist auch der verglaste Wintergarten oberhalb der Brücke, von dem sie aus der Perspektive des Kapitäns auf die schönsten Destinationen der Welt blicken. Die Gäste der Regent Suite haben außerdem den Service eines persönlichen Butlers, der sich um jedes Anliegen der Gäste kümmert, sowie einen persönlichen Wagen mit Chauffeur und Guide in jedem Hafen.

Die Seven Seas Splendor bietet Kulinarik mit 18 Live-Cooking-Stationen, bei denen die Köche vor Ort ihr Können demonstrieren. Das Serene Spa & Wellness – eine neue Spa-Marke, die Einflüsse aller Kontinente widerspiegelt und eigens für die Seven Seas Splendor kreiert wurde. Sie bietet Behandlungen mit Techniken und pflegenden Ingredienzien aus der ganzen Welt, die beruhigend auf Körper und Geist wirken.

Zu den Restaurants auf dem Schiff gehören das Compass Rose, das größte Spezialitätenrestaurant auf See; Pacific Rim, ein außergewöhnliches panasiatisches Restaurant; Prime 7, ein exklusives elegantes Steakhaus; Chartreuse, ein Restaurant mit klassischer französischer Küche mit einem modernen Touch sowie das Sette Mari in La Veranda, das Gästen italienische Spezialitäten serviert. Beeindruckende, spektakulär über dem Wasser liegende Alkoven-Sitznischen, ermöglichen durch freie Ausblicke zu drei Seiten ein noch authentischeres See-Erlebnis.

In ihrer ersten Saison 2020 war die Seven Seas Splendor unter Kapitänin Serena Melani, die 30 Jahre Erfahrung auf hoher See hat, zu Destinationen in der Karibik und im Mittelmeer unterwegs.

Über Regent Seven Seas Cruises

Die moderne Flotte aus fünf Schiffen – bestehend aus der Seven Seas Explorer, Seven Seas Mariner, Seven Seas Navigator, Seven Seas Splendor und Seven Seas Voyager – steuert weltweit mehr als 450 spektakuläre und beeindruckende Ziele an und wurde in den letzten drei Jahren für 150 Millionen Dollar modernisiert. Im Jahr 2023 wird Regent seine Flotte um ein sechstes Schiff erweitern. Als Luxus-Reederei ist bei Kreuzfahrten mit Regent jeder erdenkliche Luxus bereits im Preis inbegriffen – wie beispielsweise die Unterbringung in einer Suite, eine unbegrenzte Auswahl an kostenlosen Landausflügen, Unterhaltungsprogrammen, unbegrenzter Internetzugang, individueller persönlicher Service, exquisite Kulinarik, eine exklusive Auswahl an Weinen und Spirituosen, Trinkgelder und Servicegebühren. Gäste, die Suiten auf Concierge-Niveau oder höher gebucht haben, erhalten zusätzlich eine Hotelübernachtung vor der Kreuzfahrt.

Spotlight on Broadway with Seth Rudetsky & Friends

19. April 2022, Barcelona – Venedig, 7 Nächte Seven Seas Splendor

Bei dieser Reise erleben Gäste fantastische Konzerte mit Seth Rudetsky, dem gefeierten SiriusXM Radio-Broadway-Moderator, sowie einigen seiner Lieblings-Broadway-Stars und langjährigen Freunden. Die legendäre Audra MacDonald wird ihre Anmut und Stärke an Bord dieser Reise bringen, begleitet von ihrem zweifach Tony-nominierten Ehemann Will Swenson sowie der Tony-Gewinnerin LaChanze und ihrer Tony-nominierten Tochter Celia Rose Gooding. Gäste kommen in den Genuss von Hits und Insider-Geschichten und haben die einzigartige Gelegenheit, Zeit mit Seth und seinen Broadway-Freunden zu verbringen, während sie im westlichen Mittelmeer unterwegs sind. Natürlich alles in der Bordsprache Englisch.

