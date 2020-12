MICHELIN SEOUL-Führer 2021

Die 2021 Ausgabe des MICHELIN-Führers Seoul (Korea) zeichnet insgesamt 179 Betriebe aus, darunter zwei Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen, sieben mit zwei Sternen, 23 mit einem Stern, 60 Bib Gourmand und 86 mit der Auszeichnung „MICHELIN-Gericht“. Ein neues Restaurant hat seinen ersten Stern erhalten, während drei andere, die zuvor auf der Liste der mit „MICHELIN-Gericht“ ausgezeichneten Restaurants standen, in die Ein-Sterne-Kategorie aufgestiegen sind.

„Wir feiern den fünften Jahrestag des MICHELIN-Führers für Seoul. Es ist auch eine Gelegenheit, die Küchenchefs zu ihrer Entschlossenheit zu beglückwünschen, die jeden Tag ihr Bestes gegeben haben, selbst angesichts dieser enormen Krise. Ihr Engagement hat uns in jeder Hinsicht beeindruckt. Unsere Inspektoren haben das Talent und die Großzügigkeit der Küchenchefs und ihrer Teams geschätzt, als die Restaurants öffnen konnten“, sagte Gwendal Poullennec, Direktor der MICHELIN-Führer. „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unsere Auswahl mit neuen Erkenntnissen erweitert haben. Trotz einer beispiellosen globalen Krise, verbunden mit wirtschaftlichem Druck, vorübergehenden Aktivitätseinschränkungen und dauerhaften Schließungen, haben viele Restaurants weiterhin ihren Beitrag dazu geleistet, die Dynamik der kulinarischen Szene Seouls zu erhalten und ihren Gästen außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten.“

Die Ausgabe 2021 des MICHELIN-Leitfadens für Seoul wurde im Jahr 2020, mitten in der Krise im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie, erstellt. Trotz der Gesundheitssituation umfasst diese Auswahl neue Entdeckungen der Inspektoren sowie Restaurants, die ihre ersten MICHELIN-Sterne verdienen. Die Gesamtzahl der Einrichtungen ist gegenüber der Ausgabe 2020 unverändert, aber die Zahl der Einrichtungen mit Sternen steigt.

BLEIBEN SIE STETS AKTUELL! ABONNIEREN SIE DEN GOURMET REPORT GRATIS NEWSLETTER ! ABBESTELLBAR MIT EINEM KLICK!

Drei Betriebe mit der Auszeichnung „MICHELIN-Gericht“ werden in die Kategorie eines MICHELIN-Sterns befördert – ein weiteres Restaurant erhält seinen ersten Stern

Auch 2021 behält GAON seine drei MICHELIN-Sterne. In einem ruhigen und eleganten Etablissement bietet der Küchenchef Kim Byong-Jin eine außergewöhnliche Interpretation traditioneller koreanischer Gerichte an, die mit authentischen Produkten zubereitet werden und sich auf natürliche Weise in die typische Küche des Restaurants einfügen.



Auch das Restaurant Le Yeon behält seine drei MICHELIN-Sterne, dank der Liebe zum Detail, die sich sowohl in der Feinheit der Gerichte als auch im sorgfältigen Service widerspiegelt. Diese zeitgenössische Küche, inszeniert von Chefkoch Kim Seong-il, erreicht dank der ausgezeichneten Kombination von Gerichten und Weinen ein höheres Niveau.

Bei dieser Gelegenheit mit dem ersten MICHELIN-Stern ausgezeichnet, bietet das 7th Door Restaurant die anspruchsvollen Gerichte mit intensiven Aromen von Chefkoch Kim Dae-chun an. Seine moderne koreanische Küche ist ein gastronomisches Tor zu den sieben kulinarischen Geschmacksrichtungen; die ersten fünf sind Primärgeschmacksrichtungen, die sechste ist Reifung und Gärung, und die siebte nimmt in der kulinarischen Sensibilität des Küchenchefs Gestalt an.

Drei Betriebe, die zuvor mit dem „The MICHELIN Dish“ ausgezeichnet waren, wurden in die Kategorie der Restaurants mit einem MICHELIN-Stern befördert. L’Amant Secret befindet sich im 26. Stock des Hotels L’Escape und bietet eine intime Atmosphäre im Pariser Stil. Nachdem er seine kulinarischen Talente in den Vereinigten Staaten perfektioniert hat, arbeitet Chefkoch Son Jong-won nun daran, einen Stil zu kreieren, den er als „westliche Küche nach koreanischer Art“ bezeichnet. Das Ergebnis sind Kreationen, die sowohl originell als auch vertraut sind, wobei die Symbiose zwischen Produzent und Produkt sowie zwischen Küche und Kunde respektiert wird. In einer Gasse des stattlichen Viertels Cheongdam-dong bietet das Restaurant Muni, das von dem talentierten und leidenschaftlichen Küchenchef Kim Dong-wook, der in Japan studiert hat und zertifizierter Sake-Sommelier ist, geleitet wird, Feinschmeckern japanische Küche, die unter Wahrung der Traditionen zubereitet wird. Im Mitou können Feinschmecker Kim Bo-mi und Kwon Toung-woon treffen, zwei Köche, die ihren Kunden ein echtes „Omakase“-Menü anbieten, das sich mit den Jahreszeiten und Produkten weiterentwickelt.

BLEIBEN SIE STETS AKTUELL! ABONNIEREN SIE DEN GOURMET REPORT GRATIS NEWSLETTER ! ABBESTELLBAR MIT EINEM KLICK!