TheFork: 50 % im Restaurant sparen!

Mehr als 80.000 Partner-Restaurants weltweit, über 29 Millionen Besucher im Monat – die führende Reservierungsplattform TheFork lädt zu Tisch: Bei der Aktion Back to the Restaurant können Gäste über 60 Tage hinweg neue Locations, Küchen und Speisen testen und dabei 50 Prozent der Rechnung sparen. In Deutschland und mehr als 18 anderen Ländern lädt das Event vom 17. September bis zum 17. November 2020 dazu ein, auf kulinarische Entdeckungsreise zu gehen.

Auch das Christophers bietet bei THE Fork einen Spezialpreis!

TheFork, ein Tochterunternehmen von Tripadvisor, ermöglicht es, unkompliziert das Wunschrestaurant zu finden, in Echtzeit verfügbare Tische einzusehen und innerhalb weniger Sekunden zu reservieren – 24 Stunden am Tag, mit sofortiger Reservierungsbestätigung. Dabei inspirieren und helfen sowohl Reviews anderer Nutzer, als auch einstellbare Filter wie zum Beispiel Küche, Einzugsgebiet oder Durchschnittspreis. Während des Aktionszeitraumes werden über das Back to the Restaurant Banner in der TheFork-App und auf der Webseite alle teilnehmenden Restaurants in der Umgebung angezeigt. Nach dem Essen wird die ausgewiesene Ermäßigung automatisch vom Rechnungsbetrag abgezogen.

TheFork wurde 2007 in Frankreich gegründet, 2014 erfolgte die Übernahme durch die weltweit größte Reiseplattform Tripadvisor. Mit der Akquise von Bookatable im Dezember 2019 und dem österreichischen Start-up delinski im Mai 2020 expandiert der Marktführer nun unter anderem nach Deutschland.



Seit der Gründung verfolgt TheFork die Mission, Kulinarik-Fans bei der Suche nach dem richtigen Restaurant für jeden Anlass zu helfen – und Restaurants dabei zu unterstützen, ihre Auslastung und ihren Umsatz zu erhöhen. Die Gastro-Branche ist in den vergangenen Monaten besonders hart durch die unerwartete Covid-19 Krise getroffen worden. Im Rahmen einer internationalen Umfrage unter TheFork Restaurant-Partnern gaben 48 Prozent der Teilnehmer an, seit ihrer Wiedereröffnung weniger als 50 Prozent an Gästen im Vergleich zum Vorjahr bewirtet zu haben. Hier setzt die Kampagne Back to the Restaurant an, um Gästen wieder Lust auf den nächsten Restaurantbesuch zu machen. Ob beliebte Pasta, leckeres Sushi, neue Food-Trends oder die Suche nach dem besten Burger der Stadt – bis zum 17. November bietet Back to the Restaurant eine großartige Gelegenheit, TheFork und die besten Küchen unkompliziert und zum attraktiven Preis auszuprobieren. Ob aber der Halbe Preis dem Restaurant jetzt helfen wird, bezweifle ich!

Partner von Back to the Restaurant ist außerdem der Guide MICHELIN, bekannt für seine jährlichen Kritiken und Empfehlungen der besten Restaurants der Welt. Liebhaber des Fine Dinings können während des gesamten Zeitraums über die TheFork-App und Webseite sowie auf der Guide-MICHELIN-Seite exklusive, vergünstigte Menüs von Spitzenköchen reservieren: die sogenannten “MICHELIN Specials”. Diese sind aber nicht stark reduziert!



TheFork hat es sich zur Mission gemacht, Restaurants und Gäste weltweit zu verbinden – mit einem Netzwerk von mehr als 80.000 Partner-Restaurants und über 30 Millionen Besuchern im Monat. Über TheFork (verfügbar als App und Webseite) finden Kulinarik-Fans ganz einfach ein Restaurant nach ihren Wünschen. Sie können Gästebewertungen lesen, in Echtzeit Tisch- Verfügbarkeiten prüfen und rund um die Uhr online reservieren.

Restaurant-Inhabern bietet TheFork mit dem „The Fork Manager“ eine effiziente Softwarelösung, um ihr Reservierungsmanagement zu verbessern, Betriebsabläufe zu optimieren und letztendlich den Umsatz zu steigern. 2007 in Frankreich gegründet und seit 2014 Tochterunternehmen von Tripadvisor, ist die Plattform heute in 22 Ländern vertreten. Mit der Übernahme von Bookatable ist TheFork jetzt auch in Großbritannien, Deutschland, Österreich, Finnland und Norwegen verfügbar.

Die zitierte Umfrage fand zwischen dem 27. Juli und 12. August 2020 unter 938 TheFork Restaurant-Partnern in 10 Ländern (Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Mexiko, Belgien, Portugal, Niederlande, Vereinigtes Königreich und Schweiz) statt.

www.thefork.de