CHEFS®EVOLUTION – am 06. und 07.09.2020

Nach vier erfolgreichen Ausgaben werden Jonnie und Thérèse Boer und ihr Team vom Restaurant De Librije erneut die CHEFS®EVOLUTION organisieren. Termin der fünften Ausgabe ist Sonntag, 06. und Montag, 07. September 2020. Dieses Festival der niederländischen Avantgarde-Küche findet im und neben dem Restaurant De Librije und dem Theater De Spiegel in der dynamischen Hauptstadt der Region Zwolle statt.

CHEFS®EVOLUTION ist ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Team von Port Culinaire und Thomas & Carola Ruhl.

Thomas Ruhl, Erfinder der Chefsache und Chefs Evolution

Dieses gastronomische Festival bietet unter anderem Präsentationen und Talks internationaler Spitzenköche im Theater De Spiegel, einen „Wijn- & Spijspaleis (Wein- & Speisenpalast), der von den besten nationalen und internationalen Restaurantbesitzern organisiert wird, Kochwettbewerbe, spezielle Wein-Workshops, Verkostungsräume und den BOERenmarkt XL (in Anlehnung an Jonnie und Thérèse Boer, wörtlich Bauernmarkt), der den innovativen Visionen von Jonnie und Thérèse Boer entspricht.

Ankündigung der ersten fünf Köche

Am Sonntag, 06. und Montag, 07. September verwandelt sich die Bühne des De Spiegel-Theaters in eine hochklassige Küche, in der internationale Köche mit inspirierenden Shows Einblicke in ihre Arbeit geben.

Neben einer Vorführung von Jonnie und Thérèse Boer werden folgende international erfolgreichen Küchenchefs auf der Bühne stehen:

Daniel Humm – Eleven Madison Park, New York, USA – Best of the Best, World’s 50 Best,

3 Sterne Michelin

Norbert Niederkofler – St. Hubertus, San Cassiano, Italien – No. 116 World’s 50 Best 2019,

3 Sterne Michelin

Ivan and Sergey Berezutskiy – Twins Garden, Moscow, Russland – No. 19 World’s 50 Best 2019

Nick Bril – The Jane, Antwerpen, Belgien – No. 99 World’s 50 Best 2019, 2 Sterne Michelin

Die Moderation wird in den fähigen Händen von Hans Steenbergen, Trendbeobachter / Chefredakteur von Food Inspiration, liegen. Die Organisation wird im nächsten Monat weitere Namen von Köchen bekanntgeben.

BOERenmarkt XL (Bauernmarkt)

Zusätzlich zu den internationalen Präsentationen im Theater sind Sie herzlich eingeladen, am frei zugänglichen BOERenmarkt XL teilzunehmen, wo Sie die reiche Vielfalt an niederländischen Produkten und Zutaten kennenlernen können. Entdecken Sie die (Wein-) Bauern und die verschiedenen traditionellen Lieferanten von Jonnie und Thérèse Boer, begleitet von einer feinen Auswahl von (Alliance Gastronomique) Köchen. In Zusammenarbeit mit „Dutch Cuisine“ nähern wir uns einem (Alliance Gastronomique) Restaurant pro Provinz, insgesamt werden zwölf Restaurants dort sein. Diese Köche werden die köstlichsten kleinen Gerichte zubereiten. Der perfekte Genuss von kulinarischen Kreationen und passenden Weinen zu einem günstigen Preis.

Die Macher der Chefs Evolution: Fam. Ruhl und Boer

Tickets

Tickets für die Kochvorführungen können über www.chefsrevolution.com und das Theater De Spiegel reserviert werden. Die Eintrittskarten kosten pro Person 59,50 € pro Tag und 100,00 € für zwei Tage. Bis April 2020 gibt es Frühbuchertickets für 54,50 € pro Tag und 90,00 € für zwei Tage. Für den BOERenmarkt XL wird kein Eintrittsgeld erhoben.

Sponsoren

CHEFS®EVOLUTION 2020 wird ermöglicht durch die Unterstützung der Hauptpartner AEG, AVEX, Big Green Egg, Bollinger Champagne & Verbunt Verlinden, Buscaglione Espresso, Dutch Cuisine, Hanos, Koninklijke Euroma, KLM, MKN, Ryusen, Schmidt Zeevis Rotterdam, VanDrie Group, Van Gestel und Wensink Mercedes Benz.