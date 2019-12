Sterneflut auch in Italien: Elftes Drei-Sternerestaunt ernannt! Insgesamt hat der neue MICHELIN Italien 2020 Führer jetzt 374 Sternerestaurant – 33 sind neu – Enrico Bartolini al MUDEC erhält dritten Stern

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides, kommentiert gegenüber Gourmet Report: „Italien nimmt aufgrund seiner Vielfalt, der Mischung aus regionalen Traditionen und Kreativität, der Qualität seiner Produkte und dem Know-how seiner Köche einen zentralen Platz in der Weltküche ein. Die 33 neuen Sterne-Restaurants, die in der italienischen Kochszene auftreten, spiegeln die unendliche Vielfalt der italienischen Küche wider und zeugen von der Kreativität der Köche. Das neue Drei-Sterne-Restaurant Enrico Bartolini al MUDEC, in dem die Persönlichkeit des Küchenchefs durch seinen Sinn für Forschung und Experimentieren veranschaulicht wird, spiegelt die Dynamik der Stadt Mailand perfekt wider und verleiht dem italienischen gastronomischen Erbe eine weitere künstlerische Note.

Hier die Liste der 11 Restaurants mit drei Sternen, „die eine Reise rechtfertigen“, aus dem MICHELIN Italia 2020 Guide:

Piazza Duomo en Alba,

Da Vittorio en Brussaporto,

St. Hubertus en San Casiano,

Le Calandre en Rubano,

Dal Pescatore en Canneto Sull’Oglio,

Osteria Fracescana en Módena,

Enoteca Pinchiorri en Florencia,

La Pergola en Roma,

Reale en Castel di Sangro,

Mauro Uliassi en Senigallia,

Enrico Bartolini al MUDEC en Milán.

Unter den 35 Restaurants mit zwei Sternen, für die „sich der Umweg lohnt“, gibt es 2 neue:

La Madernassa, in Guarene, Provinz Coni. Die Küche des 1985 geborenen Küchenchefs Michelangelo Mammolitin ist zu einem unumgänglichen Meilenstein im Kreis der großen Restaurants der Region Piemont geworden. Die Gerichte drücken ihre Strenge, Technik und Präzision aus und werden durch die Tradition und die Verwendung lokaler Produkte zum Leben erweckt, zu denen Meeresfrüchte, exotische Zutaten mit einigen asiatischen Akzenten und Gemüse, das der Küchenchef persönlich im Obstgarten neben seinem Restaurant anbaut.

GLAM d’Enrico Bartolini in Venedig. Neben den Fischgerichten vom Rialto-Markt gibt es lokale Rezepte, die von dem 1987 geborenen Küchenchef Donato Ascani inspiriert wurden. Seine Küche ist eine weise Kombination aus Kreativität und Instinkt, inspiriert von lokalen Produkten mit orientalischen Akzenten und aromatischen Kräutern aus der Lagune.

Im neuen Italien Guide gibt es nun 328 Restaurants, von denen 30 neu sind, mit jeweils einem Michelin Stern. Die Regionen mit den meisten neuen Sterne-Restaurants sind die Lombardei, Kampanien und die Toskana, die mehr als die Hälfte der Restaurants mit einem Stern ausmachen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Auswahl des MICHELIN Guide Italien 2020 Folgendes umfasst:

-11 Restaurants mit drei Sternen (1 neu)

-35 Restaurants mit zwei Sternen (2 neu)

-328 Restaurants mit einem Stern (30 neue)

Insgesamt 374 Restaurants.

Die Lombardei ist die Region mit den meisten Sternen, mit 62 Restaurants (3 mit drei Sternen, 5 mit zwei Sternen und 54 mit einem Stern). Piemont, mit 4 neuen Restaurants ausgezeichnet, ist an zweiter Stelle, mit 46 Einrichtungen der Auswahl (1 mit drei Sternen, 4 mit zwei Sternen und 41 mit einem Stern), vor der Kampanien, die 44 Restaurants mit einem Stern (6 mit zwei Sternen und 38 mit einem Stern), 6 von ihnen neu hat. Es folgen die Toskana (40 Restaurants, davon 6 neue) und Venetien mit 37 Einrichtungen (1 mit drei Sternen, 2 mit zwei Sternen und 32 mit einem Stern).

Was die Provinzen betrifft, so ist Neapel in Kampanien nach wie vor die Provinz mit der höchsten Anzahl von Sternen mit 26 Restaurants (6 mit zwei Sternen und 22 mit einem Stern), vor Rom mit 24 Restaurants (1 mit drei Sternen, 1 mit zwei Sternen und 22 mit einem Stern), und dann kommt Mailand (20 Restaurants mit einem Gesamtstern), dessen Vitalität in vielerlei Hinsicht endlich auf der gastronomischen Szene mit der Förderung dieses neuen Restaurants mit drei Sternen belohnt wird.

Sergio Lovrinovich, Direktor des MICHELIN Guide Italien, erklärt Gourmet Report: „Jahr für Jahr stellt der Guide fest, dass die Originalität unserer Küche in der Qualität der Produkte, in den Traditionen, die im Gebiet verwurzelt sind, und in der Fähigkeit zur Innovation liegt. Einfachheit und Innovation gleichzeitig zu erreichen, ist eine schwierige Aufgabe, die Ausdauer, Leidenschaft und Zusammenarbeit erfordert. Herzlichen Glückwunsch an alle Köche und ihre Teams, die das Beste aus der italienischen Gastronomieszene machen, die stolz auf ihre 374 Restaurants mit Sternen sein können.

