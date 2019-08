Gaggan Bangkok schliesst

Jahrelang war das Gaggan Nr. 1 der #50Best Asien. Insider wussten schon lange Bescheid. Küchenchef Anand Gaggan hat nun keine Lust mehr. Er war nur mit 25 % an seinem Restaurant beteiligt. Die Investoren baten die Gäste immer mehr zur Kasse. Das nervte alle. Gaggan kündigte! Jetzt schliesst das Restaurant am heutigen Tag. Gestern gab es den letzten Service.

Das Gaggan befindet sich in einer Seitenstrasse und bietet 65 Sitzplätze. 2 Sitzungen pro Tag mit bis zu jeweils 65 Gästen

Anand Gaggan hatte gestern seinen letzten Service im Haus. Wobei man ihn persönlich nur noch selten in seiner Küche sah. Da hieß es zum letzten Ma(h)l für die 2 x 65 Gäste wieder „Lick it up!“ und Gaggan verabschiedet sich. Gaggan plant zusammen mit seiner Tochter ein eigenes Restaurant zu eröffnen, auch in Bangkok. „Mein nächstes Unternehmen wird von Liebe und purer Leidenschaft angetrieben sein“, verspricht Gaggan Anand, der jedoch in Bangkok den Ruf hat, arrogant und abgehoben zu sein.

Viele zukünftige Gäste sind sehr unglücklich über die Schliessung aus einem anderem Grund: Sie haben das „Ereignis“ bei der Reservierung bezahlt, bekommen aber auch nach Anfrage nicht ihr Geld zurück. Warum das so ist, sagt niemand. Gaggan selber bedauert diese Tatsache.

Leck den Teller ab! Lick it up! – das Signature Dish von Anand Gaggan.

Trotzdem kann man weiterhin zu Gaggan gehen. Nur nicht in sein Restaurant. Genau gegenüber liegt das GAA. Hier kocht die Küchenchefin Garima Arora, ebenfalls aus Indien. Arora lernte in Paris und arbeitete als bezahlte Angestellte drei Jahre in Kopenhagen im Noma. Ihr Küchenstil ist schwer zu bezeichnen, es hat die Elemente klassischer Ausbildung, dann wieder Indisch / Thailändische Gewürzeinflüsse – aber nie dominierend – gepaart mit der Direktheit und Produktqualität der nordischen Küche. Einfach toll!

So gesehen ist es gar nicht so schlimm, dass das teure und zuletzt sehr unpersönliche Gaggan zumacht, mit dem Sühring und dem GAA sind zwei hervorragende Restaurants internationaler Güte vorhanden. Und das Dritte ist auf dem Weg: Der Berliner Mirco Keller eröffnet in zwei Monaten das „Keller“. Der begnadete Koch lernte sein Handwerk bei Markus Semmler und Dennis Hein, sowie bei Tim Raue. Der sehr vielschichtige Kochstil von Keller begeisterte uns immer wieder.

Es bleibt spannend in Bangkok!

