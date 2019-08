Für jede gebuchte Nacht ein Baum gepflanzt

Die Plattform Naturhäuschen.de hat sich zum Ziel gesetzt das Bewusstsein für die Natur zu stärken. Sie bringen Vermieter und Gäste von in der Natur gelegenen Ferienimmobilien zusammen. Die Idee: Menschen aus der Stadt in die Natur bringen, und so das Naturbewusstsein stärken.

Naturhäuschen.de: „Wir sind eine Plattform auf der Ferienhäuser in der Natur vermittelt werden.“

Die auf ihrer Seite angebotenen Naturhäuschen verbindet vor allem eins; sie befinden sich in ruhiger Lage, umgeben von Natur, und abseits der Massen. Um die Natur zu schützen und zu erhalten, wird für jede auf Naturhäuschen.de gebuchte Nacht ein Baum gepflanzt. So sind bereits über 370.000 Bäume zusammen gekommen. Bis 2021 sollen es mindestens 1 Million Bäume werden. Dass das Konzept gut ankommt, zeigt sich auch auf Facebook. Hier hat das junge Unternehmen fast 300.000 Abonnenten.

Gegründet wurde das Unternehmen 2009 in den Niederlanden. Die Brüder Tim und Luuk wollten im Urlaub Vögel in Spanien beobachten, aber konnten keine passende Hütte finden. Die Idee für Natuurhuisje.nl, die niederländische Version von Naturhäuschen.de, war geboren.

“Die Entwicklung von Naturhäuschen.de über die letzten Jahre freut uns sehr. Nachdem wir unsere ersten Erfolge in der Niederlande erzielten wussten wir, dass wir ein tolles Konzept entwickelt haben. Jetzt wollen wir auch im deutschsprachigen Markt Fuß fassen und immer mehr Urlaubern tolle Naturerlebnisse ermöglichen. Wir sind Stolz darauf, dass wir bereits soviele Bäume pflanzen konnten und freuen uns, dass es jeden Tag mehr werden.” – Tim van Oerle, Mitbegründer von Naturhäuschen.de

Naturhäuschen.de arbeitet weiter hart an seinem Wachstum im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen hofft so, seine Mission Menschen mit der Natur zu verbinden weiter zu realisieren. Die ersten Reaktionen der Öffentlichkeit sind vielversprechend. Mit der Zeit wird sich zeigen, ob Naturhäuschen.de in der Lage ist, die in den Niederlanden erzielten Erfolge in Deutschland zu replizieren.

