Michelin Rio de Janeiro und Sao Paulo 2019

Michelin präsentiert die vierte Ausgabe des MICHELIN-Führers Rio de Janeiro & São Paulo. Die Auswahl 2019 umfasst 18 Sternenrestaurants und 32 Bib Gourmand Restaurants, die sich durch neue Namen in der Gastronomie auszeichnen. Die brasilianische Küche bietet mit einer Vielzahl von lokalen Produkten ein großes Potenzial, mit einer hervorragenden Balance zwischen Tradition und innovativer Haute Cuisine.

MICHELIN-Führer Rio de Janeiro & São Paulo

In dieser Auswahl erscheinen zum ersten Mal drei neue Restaurants mit einem Stern, um die zeitgenössische brasilianische Küche zu feiern: Cipriani, im Palast von Copacabana, mit Live-Klaviermusik und Blick auf den Pool, wagt es, Brasilien mit italienischen Produkten zu kombinieren. Küchenchef Aniello Cassese, 32, ehemals bei Gordon Ramsay in London, bietet traditionelle Gerichte wie Vitello Tonnato oder Tarta Caprese an. Oteque unter der Leitung des Küchenchefs Alberto Landgraf wurde für seine exklusive Gourmetkarte mit einem Stern ausgezeichnet. Die Inspektoren waren von der Persönlichkeit der Küche fasziniert, die Fisch und Meeresfrüchten huldigt. Evvai, geführt von Küchenchef Luiz Filipe Souza, wurde für die sorgfältige Textur seiner Gerichte und für eine geschickte Kombination von Geschmacksrichtungen ausgezeichnet. Der Stil des Küchenchefs spiegelt sich in dieser brasilianischen Küche wider.

Das D.O.M. Restaurant von Alex Atala behält seine beiden MICHELIN-Sterne dank einer Küche, die authentische brasilianische Geschmacksrichtungen präsentiert. Wie Tuju, dessen verglaste Küche es ermöglicht, die Aktivitäten des Küchenchefs Ivan Ralston und seines Teams zu verfolgen. Nachdem er seinen eigenen Garten auf der Terrasse angelegt hat, sucht Ivan Ralston nun nach eigenen Bauernhöfen. Jetzt ist es möglich, frische Meeresfrüchte aus den eigenen Aquarien zu genießen, mit einer Trinkwasserfiltration, die an seine Erfahrungen auf dem asiatischen Kontinent anknüpft. In den“Las cocinas de Oro“ (Goldenen Küchen) bestätigt das Talent von Küchenchef Felipe Bronze auch in diesem Jahr seine beiden Sterne. In seinen beiden Verkostungsmenüs würdigt der Küchenchef die moderne brasilianische Küche, ergänzt durch eine ausgezeichnete lokale Weinkarte.

Die Auszeichnung Bib Gourmand, ein Symbol für ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, hat in diesem Jahr 7 neue Restaurants hervorgebracht. Diese Einrichtungen, wie das Restaurant Corrutela, stellen sich der Herausforderung, eine zeitgenössische Küche zu schaffen, die sich um die Qualität der Speisen und der Umwelt kümmert. Das von César Costa geführte Restaurant ist von Anfang bis Ende nachhaltig und stellt sich daher einer großen Herausforderung: Die Gerichte bestehen hauptsächlich aus Gemüse, Fisch und Meeresfrüchten, organische Abfälle werden in Kompost umgewandelt, Plastik wird zugunsten von Recyclingglas verboten, und Solarpaneele auf dem Dach liefern Strom für das gesamte Lokal.

In Lilia serviert der Inhaber und Direktor Lucio Vieira sorgfältig ausgewählte frische Produkte mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Pedro Marinho, ehemaliges Mitglied des Grand Vefour, bietet in seinem Restaurant Pici Trattoria ebenfalls preiswerte Gerichte an. Nach ihrer Karriere als Juristin, bevor sie sich der Welt der Gastronomie widmete, bildete die Köchin Manuelle Ferraz ihr eigenes Team, um ihr Restaurant ABaianeira zu eröffnen, in dem sie eine einfache, hausgemachte brasilianische Küche anbietet. An manchen Tagen ändert sich die Speisekarte zu einem gastronomischeren Angebot, das Gerichte wie Süßkartoffelgnocchi und Corte de Requeijão (Frischkäse) sowie ausgezeichnete Desserts umfasst.

Balaio IMS liegt in einer der Hauptstraßen von São Paulo und ist mit vier großen gemeinsamen Tischen ein bescheidener und anspruchsloser Ort. Chefkoch Marcelo Carvalho bereitet sorgfältig typisch brasilianische Gerichte wie gegrilltes Hähnchen, Maniokpüree und Tempura de Caruru (Okra, Zwiebel, Garnelen und geröstete Walnüsse) zu. Zu den neuen Bib Gourmand gehört auch Baru Marisqueria vom Küchenchef Dagoberto Torres, in dem Meeresfrüchte mit leckeren Zubereitungen aus frischem Fisch aus der Region, die auf dem Grill zubereitet werden, dominieren. Schließlich zeichnet sich das Komah-Restaurant mit modernen koreanischen Einflüssen durch die feinen Texturen und Aromen seiner Gerichte aus. Chefkoch Paulo Shin, der zuvor in renommierten Lokalen gearbeitet hat, spielt mit süßen und würzigen Noten, wie dem Reisgericht mit Kimchi (Paprika und milchig fermentiertem Gemüse) und einer cremigen Tortilla.

Die Auswahl der Führer von MICHELIN Rio de Janeiro & São Paulo 2019 umfasst:

18 Sterne-Restaurants:

15 Restaurants mit einem Stern (3 neue)

3 Restaurants mit zwei Sternen

32 Bib Gourmand (7 neue)