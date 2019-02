Michelin Skandinavien 2019

Noma erhält im Jahr 2019 den Zwei-Michelin-Star-Status zurück. Noma hat ein Jahr nach dem Relaunch des weltberühmten Restaurants durch Rene Redzepi seinen Status als Michelin-Stern wiedererlangt.

Guide Michelin

Das Restaurant, das zum Mittelpunkt einer skandinavischen Küchenszene wurde, die die gesammelten Zutaten und den Minimalismus in den Mittelpunkt ihres Angebots stellte, kehrte im Februar letzten Jahres nach Kopenhagen zurück. Das Original-Restaurant hatte zwei Sterne im Michelin-Führer für die nordischen Länder – Island, Norwegen, Dänemark, Finnland und Schweden – erhalten, die nach seiner Schließung im Jahr 2017 verloren wurden.

Zwei weitere Restaurants wurden ebenfalls zum ersten Mal mit zwei Sternen ausgezeichnet: Jacob Holmstrom und Anton Bjurh’s Gastrologik, Stockholm und KOKS, auf den Färöern.

Vier neue Ein-Sterne-Restaurants wurden in den Leitfaden aufgenommen . Derzeit gibt es 64 Sternerestaurants in Skandinavien. Jonas André Nâviks FAGN und Heidi Bjerkans Credo – beide aus Trondheim, Norwegen – schafften es ebenso wie Nick Curtin’s Alouette in Kopenhagen und Eero Votton’s Palace in Helsinki.

Gwendal Poullennec, Geschäftsführer der Michelin-Führer, sagte: „Die nordischen Länder bieten etwas Einzigartiges, und die Vielfalt und Lebendigkeit der regionalen Restaurantszene macht sie für Liebhaber von Lebensmitteln aus der ganzen Welt so attraktiv.

„Die Köche entwickeln sowohl ihre eigenen Fähigkeiten und Techniken weiter, sind aber auch führend bei der Reduzierung von Lebensmittelabfällen, konzentrieren sich auf echte lokale Zutaten und setzen sogar auf eine stärker pflanzliche Ernährung.“