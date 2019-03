Im Jumeirah Vittaveli auf den Malediven finden Groß und Klein den idealen Ort für die gemeinsame Auszeit. Mit einem privaten Wasserflugzeug geht es für Romantiker zum exklusivsten Abendessen der Welt auf einer unberührten Insel. Bei der Zootopia-Veranstaltung des Resorts feiert die ganze Familie gemeinsam mit dem Osterhasen.

Das exklusivste Abendessen der Welt

In einem der letzten unberührten Atolle der Malediven bereitet Sternekoch Ollie Dabbous ein exquisites Abendessen für Zwei zu – serviert auf einem vom persönlichen Butler aus Sand geformten Esstisch. In der Nacht wartet das einzigartige Sternenzelt des Indischen Ozeans, das von einer Luxusyacht aus genossen werden kann, bevor es mit einem kurzen Flug zurück ins Resort geht. Das ultimative Gourmeterlebnis ist ab 25.000 USD erhältlich, einschließlich fünf Übernachtungen für zwei Personen im Jumeirah Vittaveli.

Jumeirah Vittaveli auf den Malediven

Familienspaß zu Ostern

Familien, die Ostern stilvoll verbringen möchten, können sich an puderweißen Stränden entspannen und im kristallklaren Wasser schwimmen, bevor sie mit den Kindern auf dem Zootopia-Event des Resorts feiern. Dort können die Kleinen ihre kreative Seite ausleben und mit dem Team des Kuda Koli Kids Club Ostereier bemalen, sich einer lustigen Kostüminseljagd in Verkleidung eines der Zootopia-Charaktere anschließen und nach dem Goldenen Ei Ausschau halten. Am Ostersonntag können Groß und Klein den Osterhasen treffen, der auf seiner weltweiten Ostereier-Versteckmission auch immer im Jumeirah Vittaveli Halt macht. Zu den Oster-Snacks und Süßigkeiten zählen Klassiker und Lieblinge der Kids wie Schokoladeneier, gesprenkelte Cupcakes, hell glasierte Donuts, grüne oder pinke Zuckerwatte sowie Lutscher.

Einzigartige Michelin Stern-Erlebnisse im Paradies

Feinschmecker werden die exklusiven kuratierten Weinabende von London‘s HIDE Chef Ollie Dabbous lieben. Vom 19. bis 24. April wird Chef Ollie sowohl in Cuvée, der Weinbibliothek des Resorts, als auch in Fenesse, dem französischen Gourmetrestaurant, sein meisterhaftes Können unter Beweis stellen. Wer es noch exquisiter mag, kann sich während einer Champagnerkreuzfahrt bei Sonnenuntergang mit Kanapees und einem anschließenden Privatdinner an Bord verwöhnen lassen.



„Wir begeistern unsere Gäste, indem wir besonders einzigartige Erlebnisse und Erinnerungen schaffen. Ein ganz außergewöhnliches Gourmet-Erlebnis auf einer unberührten Insel in einem abgelegenen Atoll mit Chef Ollie ist ein weiterer Höhepunkt auf unserem Weg, die Erwartungen der Gäste zu übertreffen. Ich freue mich sehr, Ollie mit an Bord zu haben, um diesen kulinarischen Traum für unsere Gäste Wirklichkeit werden zu lassen!“, so Amit Majumder, General Manager von Jumeirah Vittaveli.

Jumeirah Vittaveli bietet eine Vielzahl von Villen, darunter Suiten, die speziell für Familien konzipiert wurden. Zu den zahlreichen Aktivitäten an Land und auf dem Wasser zählen unter anderem eine PADI Tauchstation, ein Wassersportzentrum, sechs Restaurants und Bars, eine Weinbibliothek und eine Overwater-Lounge. In Kürze werden ein unterirdischer Whisky-Salon und eine Zigarrenlounge eröffnet. Mit seinem Fokus auf kulturelle Verbindung und organische Erlebnisse in einer luxuriösen Umgebung bietet Jumeirah Vittaveli seinen Gästen ein wahres maledivisches Inselerlebnis.

www.jumeirah.com/de/hotels-resorts/maldives/jumeirah-vittaveli/